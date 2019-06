Cipele, knjige i parfemi: Sara Džesika Parker je otvorila svoju onlajn prodavnicu

Zvijezda serije “Seks i grad”, ljubitelj cipela i modna ikona Sara Džesika Parker otvorila je svoju online prodavnicu sjpbysarahjessicaparker.com

Ovdje možete kupiti sve što što je ona kreirala i nosi inicijale SJP – parfeme, dizajnerske cipele, knjige koje glumica objavljuje, pa čak i čuvenu haljinu u kojoj se pojavljuje u hit seriji.

Sara obećava da će svaka kupovina na njenom sajtu biti dostavljena najkasnije pet dana od narudžbine.

Podsjetimo da je prva saradnja između Manola Blahnika i Sare Parker uspješno rasprodata u Nordstromu. Sada je odlučila da otvori svoju prodavnicu u svom omiljenom području – na Menhetnu. Cipele za butik napravljene su ručno u Italiji. Veći dio kolekcije predstavljaju modeli sa visokom potpeticom. Cijene u prodavnici su od 250 do 600 dolara za par. Inače, glumica je često posjećivala butik kako bi svojim klijentima pomogla da odaberu pravi model. Što se tiče parfema, glumica je 2005. godine objavila svoj prvi miris LOVELY, koji i dalje najprodavaniji na svijetu. U proteklih nekoliko godina, Sara je lansirala još nekoliko svojih parfema, a nedavno je predstavila novi pod nazivom BORN LOVELY.

Ali odakle su došle knjige? Zvijezda kaže da je uvijek voljela da čita, a priče drugih ljudi su je interesovale više od njenih. Zbog toga je Sara Parker postala književni urednik za izdavačku kuću SJP for Hogart. Glumica uređuje sa redakcijskim timom književna djela koja odražavaju sopstveni ukus. Njena prva akvizicija je debitantski roman „Mjesto za nas“, koji je postao bestseler New York Timesa nakon objavljivanja u junu 2018. godine. Do sada je izdavačka kuća objavila samo tri romana, ali, prema riječima legendarne Keri Bredšo, to je tek početak.