Čovjek koji je razumio modu: Kako je Karl Lagerfeld krojio Chanel svijet

Redefinišući sve postulate fashion postojanja, Karl Lagerfeld bio je Fibonacci cikličnosti trendova, Descartes dizajnerskog korišćenja praznog prostora i Oppenheimer beskrajne gravitacije ljepote koja u sebe uvlači cio svemir, prenosi Elle.

Ovo ljeto počinje sa kompletom od laganog bijelog tvida sa zlatnim koncem i crnim okvirnim linijama. Gornji dio je otvoren na golom tijelu Lune Bijl, i sastavljen je samo u struku crnim kaišem sa punim imenom brenda.

Tu su i dvije iste torbe, po jedna na oba ramena, crne rukavice bez prstiju i suknja tik ispod koljena. Nema obuće. Revija je na pijesku. Cijela plaža je tu, sa sve zapljuskujućim talasima. Zatim Rianne Van Rompaey nosi sličan komplet, ali u bež zlatnoj tvid verziji, sa kratkim rukavima.

Treći model je već potpuno drugačiji. Preko uskog crnog kombinezona od rastegljivog krepa do ispod koljena, obučen je široki bež sako sa podvrnutim rukavima. Kosa boje pijeska i oči boje mora Rebecce Leigh Longendyke nekako su spojile Kaliforniju sa Mediteranom.

Sljedeći sako na reviji kraći je od prethodnog i pomalo širi. Naramenice su velike, i osim što čine ramena širokim, one ih i blago spuštaju, istovremeno vizuelno skraćujući rukave. Neko bi stekao utisak da je Vittoriji Ceretti sako bar za broj veći. Ali, baš ova četvrtasta, pomalo kutijasta forma, u ovakvoj postavci, jedan je od najprepoznatljivijih Lagerfeldovih dizajnerskih potpisa.

Anna Ewers, njegova zemljakinja i jedna od omiljenih djevojaka, nastavlja reviju sa jarkoroze sakoom, uz pastelno roze otvorene rukavice i torbicu od plastificirane verzije tvida za taj sako. Napokon, Kaia Gerber nosi najpopularniju stvar iz cijele kolekcije, i jedan od najvažnijih predmeta cijele sezone: kratku bijelu košulju sa kratkim rukavima, i CHA natpisom na desnom i NEL natpisom na lijevom džepu.

Ovakva podjela imena provlači se kroz cijelu kolekciju, od minđuša i ogrlica, do torbi, kaiševa i papuča. Potpuno je nevjerovatno kako je samo jedan razmak između slova uspio da osvježi cijelo ljeto. To su ti skoro nevidljivi detalji u procesu stvaranja, koji Lagerfelda čine istorijskim.

Dok se već ozbiljan broj velikih kuća bavi redizajnom logoa, prelazeći na beserifne fontove, Chanel (Karl), već od početka beserifni, odgovara na sve to samo jednim klikom na space na tastaturi.

Tako se rješava trend (učvršćuje se ili povećava prodaja), pa se onda lagano vraća na stil. Nastavak kolekcije donosi dalju razradu Lagerfeldovih oblika i površina. Način na koji on pristupa predimenzioniranost pokazuje koliko je podjednako posvećen komadu odjeće kao i ženi koja ga nosi. To nije nikakav dizajn radi dizajna, niti radi trenda, što je svakako prisutno na pistama drugih dizajnera. Gomila odjeće, prekrivena drugom gomilom odjeće, i sve to ispod rastegnute dukserice, pa zakopčano nekom vjetrovkom, na sirotoj tridesetokilogramskoj manekenki u ružnim patikama postaje uobičajena slika današnje moderne djevojke (i dječaka). S tim što ta djevojka tu postaje nevidljiva, bukvalno zatrpana metrima tekstila, kao nekakva poluprobuđena mumija. Suprotno od toga Lagerfeld je takođe bio u Egiptu, ali sa Métiers d’Art kolekcijom za Pre-Fall 2019.

U vezi sa sportsko-uličnim trendom imao je i patike, ali njegova verzija bile su Massaro za couture 2014, pa i torbice oko struka za istu kolekciju, pa čak i pocijepane trenerke za ljeto iste te godine.

Da, Lagerfeld je dizajnirao trenerke, i to za Chanel, u onoj superpopularnoj kolekciji u supermarketu. Poruka o superkonzumerizmu bila je jasna. Ali ovo je bio već veliki povratak u prošlost, a on nije volio da gleda unazad.

Zbog toga ovdje nema priče o razmaženom njemačkom dječaku i njegovim istorijskim dostignućima u modi i umjetnosti, niti ima potrebe za pominjanjem njegovih antologijskih citata. Dovoljno je iskoristiti apsurdnost modnog ciklusa, i još jednom se vratiti u tek nastupajuće proljeće i ljeto, pa sve do rane jeseni u Egiptu, ali u Njujorku. Poslije Kaine bijele košulje, ljeto se nastavlja sa širokim pantalonama i velikim kostimima od tvida.

Pantalone su rasječene na obje nogavice, a suknje su takođe sa šlicevima. Tvid prelazi u čipku, pa u džins, čak i u kožu. Glavni print je kolaž od plavo-bijelo-crvenih suncobrana, torbe su u obliku lopti za plažu, kačketi i šeširi od slame, a boje su kremasto-istopljene, osunčane žute i ljubičaste, isprane plave, od tirkizne do teget, i pješčano bež do najčistije bijelih. Sve se završava sa crnim haljinama od svilenog organdina, muslina i tila. Stopala su i dalje bosa, a papuče se neobavezno nose u rukama. Tako je Lagerfeld naslikao ljeto: more, vjetar i sunce, od jutra do ponoći.