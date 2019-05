Devet trikova koje Zara koristi da vas navuče da kupujete kod njih

ZARA je trenutno jedan od najvećih modnih brendova na svijetu, a osnovao ju je Amancio Ortega počevši s malim butikom u kojem je prodavao jeftine replike dizajnerske odjeće. Kako se njegov posao razvio u jedan od najmoćnijih trgovačkih lanaca na svijetu, danas se godišnji prihod kompanije mjeri u milijardama dolara, a sve zbog kupaca koji nevjerovatno mnogo troše upravo u Zari.

Jeste li se ikad zapitali što vas to vuče da stalno kupujete novu odjeću? BrightSide je analizirao marketinšku strategiju ovog trgovačkog lanca i otkrio devet trikova kojima konstantno privlače kupce.

Zara nema reklame i to nije zato što žele da uštede

Zara na oglašavanje troši smiješno nizak postotak ostvarenih prihoda – svega 0,3 posto. Namjerno ne govore o tome kako nude trendi odjeću pokušavajući vas navesti da kupujete više. Ipak, to nije neka vrsta marketinške greške, već dobro osmišljena strategija da potrošite više vremena tražeći novosti sami.

Zara svoj novac ulaže u kataloge i izloge. Njihova taktika je da klijenti dobiju osjećaj da se u Zarinim buticima nalazi nešto ekskluzivno. Smatraju da je kvalitet njihove odjeće tako dobar da nije potrebna nikakva promocija. Razmislite o tome na ovaj način: Gucci i Prada nemaju TV reklame, ali svako zna da su to elitni dizajnerski brendovi. Istu stvar radi i Zara.

Dolazite u njihovu radnju da kupite nešto što vaš kolega, prijatelj ili komšija nema. Nude ekskluzivnu odjeću za vrlo malo novca. Naravno, u tome nema ništa ekskluzivno, ali Zara samo pametno koristi našu žudnju za nečim posebnim.

Podsvjesno vrše uticaj na vas – žele da se osjećate kao dio elite

Zara nikad neće otvoriti svoju radnju pored nekog supermarketa. Brend posvećuje veliku pažnju lokaciji svojih radnji pa su one uglavnom smještene samo u velikim trgovačkim centrima ili u glavnim ulicama velikih gradova.

Obratite pažnju – uz Zaru gotovo uvijek postoji neka elitna radnja. Naravno, ona ima elegantnu i lijepu odjeću, ali je preskupa. S druge strane, Zara je drugačija. Stavljajući svoje butike pored elitnih, svojim kupcima poručuju: “Naša odjeća je takođe elegantna”, ali prosječna cijena u Zari je znatno niža. Drugim riječima, Zara vam daje priliku da se osjećate elegantno poput ljudi koji troše bogatstvo na svoju odjeću.

Najskuplja odjeća stoji na samom ulazu

Odjeća u Zarinim radnjama postavljena je prema cijeni tako da se na ulazu nalaze najskuplji komadi. Dizajneri se nadaju da će se njihovi kupci odmah zaljubiti u tu odjeću i zbog toga, u idealnom slučaju, ne bi trebalo da stignu do redova s jeftinijom odjećom. Zara se vodi principom: pogledaj – poželi – kupi, pa ne čudi što su sve najskuplje stvari ono što vidite prvo kad uđete u butik.

Najudaljeniji dijelovi butika namijenjeni su kupcima koji traže jeftiniju odjeću. Tamo možete pronaći osnovne komade i odjeću koja je odbačena, ali dok ste na putu prema tim dijelovima butika, sa strane ćete nailaziti na skuplje stvari iz nove kolekcije koje bi vam mogli privući pažnju i odvratiti vas od jeftine odjeće.

Odjeća, cipele i torbe s razlogom su postavljene jedne do drugih

U Zari ne postoje djelovi namijenjeni određenoj vrsti odjeće, modnim dodacima i sličnom. Odjeća, torbe, cipele i ostali modni dodaci nalaze se na istom području kako ne biste morali razmišljati o tome koje će cipele ići s kojom haljinom – dizajneri butika već su odlučili za vas.

Ipak, to je pogodan pristup ako tražite kompletnu kombinaciju, a ne samo jedan komad. U tom slučaju, to može biti lukav trik: logično razmišljanje klijenta se isključuje, on želi kupiti više komada jer je za njih već složeno i odlučeno sve unaprijed. Jedino što moraju učiniti je – da plate.

Zara namjerno izdaje nekoliko novih kolekcija po sezoni

Zarina strategija je brza moda s kratkim rokom trajanja. Brend je promijenio naš odnos prema odjeći. Sada nema ništa posebno u kupovini: kupujete odjeću, a zatim je se jednostavno riješite, baš kao kad bacate staru hranu.

Dok druge marke igraju igru pogađanja s trendovima nadolazećih sezona, Zara izdaje nekoliko novih kolekcija. Svakih nekoliko mjeseci ti se trendovi mijenjaju, a brend ponovno izdaje seriju nove odjeće. Ako se nešto pojavilo na pisti, gradskoj ulici ili slavnim osobama, budite sigurni da ćete upravo to uskoro vidjeti u Zarinim radnjama.

Međutim, to je ujedno i najveći nedostatak ovog brenda jer kupci “se navuku na brzu modu”. Zara proizvodi 450 miliona stvari godišnje i svako može pronaći nešto što mu se sviđa. Tjera nas da mislimo da nas nova odjeća može učiniti srećnima i elegantnima, a ako ne, uvijek se možete vratiti u tbutik i probati nešto drugo.

Možete da nabavite komad koji se nije prodavao na drugoj strani svijeta

Zarina odjeća putuje više nego neki ljudi, a to je zato što odjeća koja se ne prodaje dobro u jednom butiku putuje u druge. Suknje, pantalone i majice putuju svijetom pa neka odjeća iz Evrope ponekad čak završi u ruskim radnjama.

Ipak, ako se neki model pokaže zaista neuspješnim, tada se redizajnira. Tako neki komadi dobijaju drugačije elemente i predstavljaju se kao novi. Zara pametno posluje i ne rješava se odjeće ako se ona loše prodaje, već pazi da iskoristi svaki komad što je više moguće te ga, na kraju, uspije prodati.