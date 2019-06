Miss Crne Gore putuje u Dubai: Svi moji snovi su se ispunili

Mis Crne Gore Bjelopoljka Natalija Gluščević (18) nedavno se vratila iz Indije sa još jednom lentom Mis fotogeničnosti, a već početkom avgusta putuje u Dubai gdje će našu zemlju prestavljati na još jednom takmičenju “Miss Universal Peace and Humanity”.

<<<Miss World Glam: Bjelopoljka Natalija Gluščević Miss fotogeničnosti<<<

Na takmičenju Miss Glam u Indiji lijepa Natalija se plasirala u top 15 najljepših djevojaka svijeta, što je za nju bilo ostvarenje svih snova. U razgovoru za CdM, priča o uspjesima i novostima u njenom svijetu modelinga.

“Još uvijek sam pod utiskom takmičenja iz Indije jer sam ušla u top 15 i osvojila tu titulu. To je za mene veliki uspjeh i jako sam ponosna. Od malena sam imala želju da se bavim mankenstvom i modelingom. Ta se želja polako ispunjava, prezadovoljna sam i nastaviću da se bavim ovim poslom”, dodaje ona.

Mada je novo lice na našoj sceni modelinga, već je dobijala razne poslovne ponude.

“Već 1. avgusta putujem u Dubai i predstavljaću Crnu Goru na pomenutom takmičenju. Takmičenje će trajati dva dana i jako sam uzbuđena i sada kreću pripreme i za to”, navodi ona.

Natalija je nedavno maturirala i imala je dosta obaveza oko polaganja testova i ispita. Mankenstvo mnogo voli i nastaviće njim da se bavi. Ipak, školovanje joj je na prvom mjestu.

“Pošto sam kao Mis dobila stipendiju na UDG-ju u Podgorici svakako ću je iskoristiti. Obrazovanje je najbitnije, pa ću upisati smjer komunikologija i medije. To je nešto što me privlači i to je posao kojim bih voljela da se bavim u budućnosti”, otkriva ona.

Iz Indije donosi samo pozitivne utiske, a najviše je bilo druženja i smijeha.

“Takmičenje je trajalo kratko, to jest nedelju dana, ali nam je svaki dan bio ispunjen. Vježbali smo, družili se, imali razna mini takmicčnja, upoznali kulturu… Svi su bili prijatni i baš su se potrudili da sve bude kako treba i mogu reći da je sve bilo glamurozno”, dodaje Natalija.

I ranije je isticala da joj je u svemu najveća podrška njena porodica, a na prvo takmičenje za Mis Crne Gore se prijavila na nagovor sestara.

“Moja porodica mi je najveća podrška. Bili su uz mene u svakom momentu i veliki su mi vjetar u leđa. Srećna sam i ponosna što u svakom trenutku mogu da računam na njih. Uz mene su osobe koje mi najviše znače”, zaključuje Bjelopoljka.

S.Bošković