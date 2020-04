ReBurberry Edit kolekcija napravljena od najlona, plastike, ribarske mreže

View this post on Instagram

BURBERRY เปิดตัว ReBurberry Edit จากคอลเลกชั่น SS20 นำเสนอเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงเครื่องประดับผลิตโดยใช้วัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมเปลี่ยนป้ายผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ซึ่งทางแบรนด์มุ่งเน้นผลิตสินค้าสองในสามของแบรด์ได้แบบยั่งยืน เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม