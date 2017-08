Selin Dion predstavila kolekciju tašni: Novac od prodaje ide u humanitarne svrhe

Kanadska pjevačica Selin Dion, prestavila je, i pustila u prodaju, kolekciju tašni.

“Napravili smo tašne raznih oblika kako bi ljudi našli za sebe ono što im odgovara”, rekla je Selin koja je na ovom projektu radila sa Bugati grupom.

“Sav novac ide za bolnicu Sainte-Justine u Kvebeku koja liječi djecu”, navela je slavna pjevačica.

“Na ovaj način usrećićete mnogo djece”, poručila je Selin kupcima.

This is what I worked for this summer. Being able to buy what I deserve. I am so happy ❤️ @celinedion #CelineDionCollection @nordstrom pic.twitter.com/HnTKsfZm84

— Cabeyoooo (@xCabeyoo) August 21, 2017