Spas u zadnji čas: Pet načina da skinete lak za nokte bez acetona

Koliko puta ste bili u situaciji da želite da skinete lak za nokte, a nemate aceton? Predstavljamo vam načine uz pomoć kojih vam to neće biti prepreka.

Ta situacija je svakako na listi jedne od najgorih, pogotovo ako imate sastanak ili razgovor za posao. Međutim, postoji način da to rešite i to veoma lako.

1. Tamniji lak za nokte

Nanesi sloj tamnog laka za nokte preko postojećeg laka i odmah ga skinite vaticom. Ponovite postupak dok ne skinete ostatak laka.

2. Pasta za zube

Nanesite bijelu pastu za zube na svaki nokat i trljajte četkicom. Pasta će postepeno dizati slojeve boje s nokta.

3. Sprej za kosu

Naprskajte nokat lakom za kosu i što prije skinite vaticom. Postupak napravite što brže jer lak za kosu može uzrokovati i guljenje noktiju.

4. Parfem

Navlažite vatu sa malo parfema i skidajte lak za nokte baš kao acetonom. Nastavite li sa laganim trljanjem, lak će se postepeno skidati.

5. Miks limunova soka i sirćeta

Ovaj miks je prirodan odstranjivač laka za nokte. Pomiješajte kašičiću limunovog soka i sirćeta i dobro promiješajte. Nokte zatim stavite u mlaku vodu 10 minuta, a zatim natopljenom vaticom trljajte nokat dok ne odstranite lak.