Sve što treba da znate o toniranju kose

Da li ste ikada blajhale kosu same kod kuće, bilo iz dosade, znatiželje ili ambicioznog nadanja da se u vama krije vrhunski kolorista, a da to do sada niste znali?

U slučaju da imate braon ili crnu, odnosno farbanu kosu, priča je tekla ovako:

Nanijeli ste blanš, pratili uputstva, možda pogledali tutorijal ili dva, sačekali propisano vrijeme i isprali svoju kosu, a onda ste bili suočeni sa užasavajućom žutom nijansom, zbog koje vas je sramota da pomolite glavu van svoje sobe. Da li smo u pravu?

Tada vam je vjerovatno palo na pamet da probate ljubičasti šampon, koji je u posljednje vrijeme sve popularniji, zar ne? Nadali ste se da će vam on oživjeti kosu i pružiti nešto što bi bilo blisko platinastoj boji kojoj ste se nadali, ali ste dobili boju koja je još gora od prethodne.

Nakon toga, uslijedila je posjeta frizeru ili zbog šišanja ili zbog korekcije boje, a možda čak i zbog šišanja. U nekim slučajevima, ruka vam je vjerovatno sama krenula prema kutiji crne farbe, jer kao što znate, crno pokriva sve greške. Kako vam se to ne bi desilo, savjetujemo vam da pročitate naš vodič, kreiran u saradnji sa stručnjacima.

Zašto vam je uopšte potreban toner

Kako se ispostavilo, toniranje kose je daleko važnije i komplikovanije od jednostavnog pranja kose ljubičastim šamponom. Kada farbate ili posvjetljujete svoju kosu, boja oksidira i mijenja se vremenom, što se najbolje može vidjeti na platinastim plavušama, kojima posvijetljeni djelovi mogu dobiti mesinganu nijansu žute umjesto hladno plavog tona kome teže. Brinete i riđokose dame koje žele da dobiju topliju boju, mogu očekivati pepeljaste tonove.

Toneri su zapravo polutrajne farbe, koje rješavaju ovaj dosadni problem, vraćajući željeni ton vašoj kosi. Proces toniranja kose će vas sačuvati od neprijatnosti kose boje žumanceta ili bilo čega sličnog.

Toneri se mogu koristiti u kombinaciji sa drugim proizvodima

Toneri se često koriste u kombinaciji sa sjajem ili glazurom za kosu, nakon čega se dobija fantastični rezultat. Vaša kosa će nakon jednog takvog tretmana dobiti željenu nijansu i sjaj koji očarava.

Nemojte pokušavati da tonirate kosu kod kuće

Ako pokušate da ispravite mesingane tonove svoje kose kod kuće, vjerovatno se nećete dobro provesti. Ako baš ne možete da odete kod frizera na tretman, idite na konsultacije i pomozite sebi tako što ćete od njega saznati koji proizvod da kupite za svoju kosu. Brojne formule koje možete kupiti u drogerijama previše isušuju vašu kosu kada se koriste na pogrešan način, odnosno kada se upotrijebi previše proizvoda.

Toneri ne posvjetljuju kosu

Toneri ne mogu i ne bi smjeli da zamijene proces posvjetljivanja kose, odnosno blajhanja. Sjajevi i toneri vam ne mogu posvetleti kosu ako ste primijetili da njena boja blijedi. Oni su dizajnirani samo i isključivo za korekciju tona boje.

Evo koliko često treba da tonirate kosu

Kako su toneri polutrajni, trebalo bi da tonirate svoju kosu u sredini svog ciklusa farbanja, odnosno između dvije posjete frizeru. U zavisnosti od toga koju ste boju odabrali, možda ćete morati to da radite i češće.

Šta god da uradite, prvo se konsultujte sa profesionalcima,