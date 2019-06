Tretmani iz kućne radinosti: Kako do većih usana bez intervencija

Ukoliko niste spremne za estetsku korekciju usana, a imate želju i volju da one budu punije, postoji nekoliko trikova koje možete primijeniti same, kod kuće.

Jedan od najtraženijih zahvata kod estetskog hirurga, i kod nas i u svijetu, jeste popunjavanje usana. Nekad se to radilo sintetičkim materijalima (silikonima ili biopolimerima), a danas najčešće hijaluronskom kisjelinom i masnim tkivom. No, ako žudite za punijim usnama ali još uvijek niste spremne ili ne želite da se podvrgnete korekcijama kod stručnog lica, postoji nekoliko načina da to uradite same – u kućnoj varijanti.

Među popularnije tretmane spada trljanje usana četkicom za zube. Uzmite onu srednje mekanu, na usne stavite vazelin ili neki balzam i trljajte. Tako ćete dobro prokrviti taj dio lica, a on će samim tim biti puniji, mekaniji i ljepši.

Prirodni trik za povećanje usana jeste i stavljanje nekoliko kapi ulja cimeta ili cimeta u prahu u med, na primjer, i držanje te smjese na usnama desetak minuta. To je ujedno dobar piling za usne, kao i hranljiva maska od meda.

Prije nekoliko godina na društvenim mrežama je bio popularan izazov #kyliejennerchallenge, koji se nije dobro završio jer su djevojke raznim gumenim spravama pokušavale da dobiju punije usne poput Kajlinih. Uprkos tome što postoje sprave za kućno uvećanje usana koje preporučuju stručna lica, one možda daju instant vidljive, ali nikad i trajne rezultate.

Ukoliko želite punije usne, možete se poslužiti i trikovima šminkera. One će biti veće ako preko karmina nanesete providni ili roze sjaj, kad ih iscrtate olovkom preko ivice ili stavite malo hajlajtera na takozvani kupidonov luk – zavijutak iznad centralnog dijela gornje usne. Postoje i sjajevi, balzami i tretmani koji su namijenjeni povećanju usana. Oni obično peckaju ili hlade nakon stavljanja, ali zaista vizuelno uvećavaju usne.