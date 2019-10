Tri kozmetička proizvoda koja su najveći hit ove jeseni

View this post on Instagram

Absolutely Loved creating this Golden Look Using all of @ctilburymakeup NEW Christmas Products 💖🌟 for our Makeup Masterclass with @officialbrownthomas @brownthomascorkofficial 💖 Makeup on the gorgeous @kelly_horrigan 💋💄 _🌟SKIN🌟 Dry Sheet Mask, Magic cream, under eye rescue, Hollywood flawless filter shade 3, light wonder foundation in shade 4 , Magic away concealer shade 2 & 4, flawless finish powder in shade 1, FilmStar Bronze & Glow & The beauty light wand _👁EYES👁 New Christmas eye palette using the Happy glow shades, my classic winged out liner on the Audrey eye pencil,bigger brighter eyes nude pencil inside the eye, full fat lashes & Charlottes new Hollywood red carpet Lashes !!! 🌟 _💋LIPS💋 Hot gossip lip liner & super star lipstick in GLOW KISS ! What an amazing shade 🙏😍 _💖BLUSH💖 Ecstasy Blusher my favourite ! _🖊BROWS🖊 Supermodel in Brow lift & Super model in legendary brows Hair by the amazing @suebrophy_makeup 💫✨