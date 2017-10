Da li pričate u snu?

Pričanje u snu, zvanično somnilokvija, jedan je od oblika parasomnije, odnosno smetnji u ponašanju za vrijeme spavanja. Karakteriše ga pričanje u dubokom snu, vrlo je često i ne smatra se medicinskim problemom.

Ljudi u snu pričaju najviše 30 sekundi u kontinuitetu, ali neki to mogu da ponove i po više puta tokom noći. To su ponekad vrlo jasni izrazi pa se potpuno može razumjeti šta spavač govori. Ipak, ponekad će to biti mumlanje koje se teško može razumjeti, pa će vam se, dok slušate, činiti da se obraćaju sami sebi. Neki šapuću, a neki i viču.

Ko priča u snu?

Polovina djece između tri i deset godina priča u snu i samo mali broj odraslih – oko pet odsto. Neki mogu da pričaju svaku noć.

I muškarci i žene to rade podjednako. Stručnjaci vjeruju da je pričanje u snu nasljedno.

Zašto pričamo u snu?

Naučnici još nisu sigurni da li pričamo u snu ili ne, jer se somnilokvija javlja u svim fazama sna. U većini slučajeva je potpuno bezopasna, ali ponekad može da bude znak poremećaja spavanja ili određenog zdravstvenog stanja.

Tokom noćnih mora ili strahova djeca vrište, viču i udaraju se. Teško ih je probuditi iz tog stanja. Djeca koja imaju noćne more češće mjesečare i pričaju u snu. Pričanje u snu može da se javi tokom mjesečarenja, ali i poremećaja ishrane u snu, stanja u kojem čovjek jede u snu.

Poremećaj u ponašanju za vrijeme REM faze sna može da rezultira vikanjem, roktanjem, pa čak i nasilnim ponašanjem.

Šta sve može da podstakne pričanje u snu?

Ako inače ne pričate u snu a odjednom ste počeli, uzrok toga može da bude neki od sljedećih razloga:

-određeni l-ekovi

-emotivni stres

-temperatura

-mentalni poremećaji

-uticaj narkotika

Kada treba posjetiti ljekara?

Ako se pričanje u snu javi odjednom, u odraslom dobu, i ako je praćeno strahom, vrištanjem i nasilnim reakcijama, dobro bi bilo da posjetite doktora specijalizovanog za spavanje. Takođe, ako mislite da vaše dijete ima probleme sa snom, dobro je da porazgovarate sa pedijatrom kako biste saznali više.

Kod odraslih je pričanje u snu povezano sa manjkom sna, pa čak i s nesanicom, kaže specijalista za spavanje Mihael Breus.

Može li pričanje u snu da se smanji?

Nema poznatog načina da se smanji pričanje u snu. Izbjegavanje stresa i puno sna smanjiće vjerovatnoću noćnih razgovora.

Možete da vodite dnevnik spavanja koji će vam pokazati kakav vam je ritam utonuća u san i buđenja. Vodite ga dvije nedjelje. Zapišite vrijeme odlaska u krevet, vrijeme kada ste otprilike zaspali i kada ste se probudili.

Dobro je da zapišete i eventualne ljekove koje ste pili i u koje doba dana ste ih uzimali. Takođe zapišite i šta ste pili svaki dan, pogotovo kada su pića sa kofeinom i alkohol u pitanju. Zapišite i kada ste vježbali.