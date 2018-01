Izbjegnite lošu ljubavnu karmu

Zašto neki ljudi uvijek imaju sreće u ljubavi dok drugi privlače negativna ljubavna iskustva jedno za drugim? Da li je to samo slučajnost? Iz perspektive reinkarnacije i karme ne postoji slučajnost; sve se događa s razlogom. Doživljavamo ljubavnu sreću ili nesreću zbog naše ljubavne karme, prenosi Atma.

Ljubavna karma je rezultat nečijih postupaka u prošlosti, iz ovog života i iz prošlih života, bez obzira da li ih se osoba sjeća ili vjeruje u prošle živote. Neko s dobrom ljubavnom karmom možda je u prošlim životima u odnose ulazio s integritetom, ljubavi i saosjećanjem. Neko s lošom ljubavnom karmom možda je u prošlosti djelovao nepošteno, sebično, ljubomorno ili pohlepno. Međutim, prije nego što se osjetite krivim za bilo koju lošu ljubavnu karmu, važno je da shvatite da smo svi mi bili dobri i loši u prošlim životima. Naime, moguće je imati lošu ljubavnu karmu zbog osjećaja krivice ili ljutnje iako nismo učinili ništa loše.

Da li je moguće prevladati lošu ljubavnu karmu? Da, otkrivanjem i otpuštanjem korijenskog uzroka, bez obzira da li se to dogodilo prošle nedjelje ili prije 2000 godina. To će vam pomoći da steknete svijest i razumijevanje, što će dovesti do oproštaja; ključ otpuštanja prošlosti.

Kako do novog ljubavnog početka

Pretvorite svoju lošu ljubavnu sreću u srećniji ljubavni život (i postignite druge lične ciljeve) u ova tri koraka:

1. Otkrijte svoje blokade i oslobodite ih se

Jedan od najdjelotvornijih načina otkrivanja i otpuštanja korijenskog uzroka bilo kakve nesreće je meditacija i/ili regresija prošlih života.

Djeluje čak i onima koji ne vjeruju u reinkarnaciju. Jednostavno usmjeravanjem pažnje, bilo da je stvarno ili simbolički, na davno zaboravljene karmičke razloge za bilo kakvu neostvarenu ljubav ili životno iskustvo, može biti dovoljno da prekine negativan obrazac zauvijek.

2. Oprostite sebi i svima drugima koji su uključeni u korijenski uzrok

Kada oprostite drugima – to je za vašu dobrobit; zakon karme nikome ne dopušta da prođe nekažnjeno. Krivica ili ljutnja, kojih nismo uvijek svjesni, sabotira naše ljubavne živote.

3. Djelujte na pravi način u odgovarajuće vrijeme

Saznajte kako da pratite svoje lične ljubavne cikluse. Cio naš ljubavni život slijedi predvidive cikluse koji mogu tačno biti opisani metafizičkim naukama numeričke analize, koja ne uzrokuje cikluse, ali je jednostavno njihov simbol. Ta svijest može da vam pomogne da budete spremni i zaskočite talase prilika umjesto da se udavite u njima.

Kada steknete više svijesti o sebi i svojim odnosima, bićete u mogućnosti da živite i reagujete s manje straha i više ljubavi, napravite bolji izbor u ljubavi i životu, organizujete svoje napore prema srećnom i skladnom ljubavnom životu i na kraju živite ljubavni život kom ste samo mogli da se nadate do sada. Većina nas se usmjeri na fizičke, mentalne i emocionalne aspekte odnosa, ali malo nas zna kako istražiti i popraviti duhovnu stranu. Ovaj nedostatak svijesti i ravnoteže dovodi do očekivanja koja stvaraju bol u srcu i nesklad.

Možete sami da poboljšate svoj ljubavni život i svi odgovori su stvarno unutar vas. Regresija prošlih života i meditacija će vam omogućiti da steknete svijest i ravnotežu koja će vam pomoći da otpustite nepotrebno i poželjeti srećan novi početak.