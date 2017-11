Jednostavan način da otkrijete kada vas neko laže

Možete pomisliti da su vrckanje i izbjegavanje kontakta očima očigledni znaci da vas neko laže. Međutim, profesorka sa Harvardske poslovne škole, Ejmi Kadi kaže da ne postoji neverbalni signal koji u trenutku otkriva lažova.

U svojoj novoj knjizi “Presence”, ona kaže da umjesto da budemo usmjereni na jedan veliki “znak”, treba da tražimo više manjih kroz različite kanale komunikacije uključujući mimiku, držanje i govor.

“Laganje je težak posao. Pričamo jednu, a potiskujemo drugu priču i kao da to nije dovoljno komplikovano, većina nas izražava psihološku krivicu dok to radi, a i to pokušavamo da potisnemo. Mi prosto nemamo dovoljno jaku moždanu moć da sve to držimo pod kontrolom, a da nešto ne otkrijemo”, objašnjava Kadi.

Najbolji način da primijetite da neko laže je da potražite razlike u onome šta neko priča, a šta radi. Emocije koje se sukobljavaju – zadovoljan ton u glasu koji ide u paru sa mrštenjem može otkriti mnogo.

Nažalost, ljudi su loši kada je u pitanju otkrivanje laži. Problem je što se suviše usmjeravamo na ono šta nam neko govori, na sadržaj, ali ne i na sveukupnu sliku.

Kadi navodi studiju psihološkinje sa Harvarda Nensi Etkof koja je otkrila da su ljudi sa poremećajima prilikom procesovanja jezika bolji u prepoznavanju lažova jer im pažnju nisu odvlačile izgovorene riječi.

„Kada svjesno tražimo znake istine ili laži, obraćamo više pažnje na riječi a nedovoljno na neverbalne znakove i tu nastaje problem“, ističe Kadi. „Istina se otkriva jasno kroz akcije, a ne kroz naše riječi.“