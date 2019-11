Kako nas tijelo upozorava na mentalni umor

Povrede na tijelu su odmah primjetne, ali potpuno je drugačije sa ranama na duši. Rane na duši često skrivamo zbog straha da svijet ne vidi i ne iskoristi naše slabosti.

Međutim, tako pravimo još dublje rane koje će u jednom trenutku isplivati na površinu i teško ćemo kontrolisati njihov negativan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje. Ovih pet znakova pokazuju da nije veše tijelo umorno, već duša:

1. Stalna zabrinutost

Da li vam se nekad dogodilo da se probudite ujutru i osjećate bezrazložan strah. Čak i kada je generalno sve u redu, teško vam je da ustanete iz kreveta i budete optimistični. U tim trenucima mislite da se ne možete nositi sa svojim životom. Ali, ipak, nastavljate da obavljate svakodnevne aktivnosti. Stalno se osjećate zbunjeno. Misli se vrte u glavi brzinom svjetlosti, i po pravilu nisu nimalo optimistične. Rezultati na mnogim poljima života se pogoršavaju, a umor postaje sve jači.

2. Nejasni zdravstveni problemi

Da li često imate nejasne zdravstvene tegobe za koje je teško postaviti dijagnozu? To može biti znak mentalnog ili psihičkog umora, koji se manifestuje na fizičkom nivou. Na primjer, napetost, česte glavobolje, ekcemi, nervni slom, bol u leđima i migrene. Ako se ti problemi povećavaju pod uticajem stresa, onda su, po pravilu, povezani sa vašim psihičkim stanjem.

3. Opsesivna osjećanja prema prošlosti

Razmišljati o prošlosti s vremena na vrijeme je sasvim normalno. Ako se često nalazite zaglavljeni u prošlosti (posebno ako mislite na svoje greške), to je znak da vam je narušeno emocionalno blagostanje.

4. Nagle promjene raspoloženja

Osim promjene raspoloženja, stalno vas prati i osjećaj da vam život ide van kontrole. Sve to može dovesti do razdražljivosti, nezadovoljstva životom i do nepredvidivosti vaših postupaka. Ponekad ne možete ni objasniti zašto se tako osjećate. Ovo je vrlo ozbiljan problem koji može dovesti do različitih oblika anksioznosti.

5. Bez obzira na to koliko spavali, ne osjećate se odmorno

Postoji siguran lijek za fizički umor – odmarajte se više. Ali kada je u pitanju mentalni umor, ni san vam neće pomoći. Da stvar bude još gora, ovaj umor može oduzeti sposobnost opuštanja i dovesti do nesanice. Manifestuje se tako što ležite u krevetu, ne možete da zaspite i ne možete da “isključite” negativne misli.

Kako se izboriti sa simptomima

Sa simptomima mentalnog umora možete se izboriti promjenom načina života. Prije svega, treba da vratite emocionalnu ravnotežu, odnosno neutrališete izvor stresa. Preispitajte ishranu, pronađite posao vezan za manje stresa i briga, bavite se sportom, šetajte na svježem vazduhu i meditirajte. Zatim treba da shvatite šta želite od ovog života, da se sjetite svojih ciljeva i snova. Ova analiza će vam pružiti vrlo korisne informacije o tome koje su vam promjene potrebne.