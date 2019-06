Kako ton zvona utiče na vaše buđenje

Čak i kada postavimo omiljenu pjesmu za ton koji nas ujutru budi, vremenom je neminovno to da ćemo i nju u manjoj ili većoj mjeri zamrzjeti.

Oglašavanje tona alarma znači samo jedno, da je kraj opuštenosti i odmoru, da je stiglo vrijeme rastanka sa toplom i ugodnom posteljinom, te da počinje novi dan i nova borba. Sve to objašnjava povezanost ne tako lijepih osjećanja prema nečemu što nas budi.

Sada se postavlja pitanje da li je moguće takav jutarnji stres ublažiti na način da se za melodiju buđenja izabere neka posebno prikladna, a na to su pokušali da daju odgovor i neki od istraživača, iako generalno ovo pitanje nije previše istraživano.

Ekspert za pitanja sna dr Majkl L. Deker, ističe da se radi o zanimljivom pitanju, te da je jedno sigurno, jutro može početi na ugodniji način, odnosno buđenje može biti ugodnije, ako je sam zvuk alarma ugodniji.

Istraživanja su pokazala da skoro 60 odsto osoba starosne dobi od 16 do 34 godine, za buđenje koriste svoje mobilne telefone, a to opet otvara dodatne mogućnosti. Na primjer, sam dr Deker ističe kako je za ton buđenja postavio svoju omiljenu pjesmu “Follow That Dream” u izvođenju Elvisa Preslija.

“To je prva stvar koju čujem ujutro i podsjeća me na to da ustanem i radujem se danu. Otkrio sam da inače budem mnogo pozitivniji kada to čujem u odnosu na sve ostale pjesme i tonove sa kojim sam eksperimentisao”, ističe on.

Iako se, dakle, radi o slabo istraženom pitanju, ono što smo svi mogli uvidjeti po sebi, i što se svakako može preporučiti, je to da za jutarnju melodiju postavimo omiljenu pjesmu koja na nas djeluje motivaciono i koja nam podiže raspoloženje, te na taj način garantuje i ugodan početak dana.