Ko druge vrijeđa, sebe ne štiti: Kako uvreda može da preraste u bolest

Teško je razumjeti zašto ljudi imaju potrebu da konstantno budu negativni — da se prepiru, kritikuju, vrijeđaju. Nije teško shvatiti da to rade jer su sami sobom nezadovoljni u nekom aspektu života, ali teško je razumjeti da ne žele da prestanu s tim, jer bi tako živjeli mirnijim, ispunjenijim i pozitivnijim životom, prenosi stil.

Ćutanje je zlato!

Psihički jaki ljudi znaju da ljudi prikrivaju svoju nesigurnost kada nekoga vrijeđaju, kritikuju ili mu govore da treba da se promijeni. To su ljudi koji nikada neće biti srećni zbog tuđeg uspjeha, jer oni to nisu u stanju ili su već iskusili vlastiti neuspjeh. Na takve ljude je najbolje ne obraćati pažnju, ne reagovati na to što govore i ne trošiti energiju na njih.

Bez obzira kako se vi ponašali i šta radili, ljudi će vas analizirati na svoj način, stvarati sliku o vama kakvu oni žele i pričati o vama šta žele. Umjesto da trošite energiju na negativne ljude, usmjerite je na svoj život i ono što želite da postignete.

To je samo njihovo mišljenje

Uvreda je samo nečije mišljenje i psihički jaki ljudi to znaju. Previše razmišljanja o tome šta nam je ko rekao, o tuđim negativnim komentarima nije vrijedno trošenja energije. Ljudi koji druge samo kritikuju, time zapravo samo pokazuju kakvi su oni, a pametni ljudi to vide.

Samo površni ljudi, emocionalno neinteligentni će stvoriti mišljenje o nekome samo na osnovu onoga što im je neko rekao. Stabilni ljudi se orijentišu na ljubazne i pozitivne pojedince uz koje se osjećaju dobro.

Zdravlje i sreća su puno važniji

Za psihički jake ljude nema puno dileme kada su njihova sreća i ZDRAVLJE u pitanju — to im je, ipak, na prvom mjestu. Zato se neće upustiti u borbu s nekim ko širi zlonamjernu negativnu energiju oko sebe, nego će se okrenuti i otići u drugom smjeru.

Ljudi koji ignorišu negativne pojedince žive mirnije, srećnije i ispunjenije u odnosu na one koji se stalno s nekim svađaju. Zato, preuzmite uzde svog života u svoje ruke i putujte smjerom koji ste vi zamislili — i nikada nemojte dopustiti da se loše osjećate zbog drugih.

Duševni mir je najvažniji, puno važniji od onoga šta će neko misliti i pričati o vama. Ljudi koji se prepuste tuđim negativnim emocijama i dopuste da zlonamjerni i sebični ljudi isisaju životnu energiju iz njih, na kraju mogu ozbiljno oboljeti i psihički i fizički!