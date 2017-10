Možete imati samo pet najboljih prijatelja istovremeno

Nedavno saopštenje sa MIT-a (Instituta za tehnologiju u Mesačusecu) kaže: naš mozak nam dozvoljava da imamo pet najboljih prijatelja u isto vrijeme. U ranim 90-ima, britanski antropolog Robin Dunbar primijetio je korelaciju između veličine mozga u primata te veličina njihovih socijalnih grupa – što je veći mozak, to su i grupe bile veće.

Dunbar je došao do zaključka kako su ljudi sposobni da imaju tačno određen broj prijatelja i to zahvaljujući veličini našeg neokorteksa koji je dio cerebralnog korteksa. Tačnije, sposobni smo imati istovremeno pet najboljih prijatelja, još deset bliskih, 35 poznanika te još 100 dodatnih kontakata.

Dunbar je nedavno testirao svoju teoriju pregledavajući telefonske pozive 35 miliona ljudi, i to čak 6 milijardi njih. On i njegov tim naučnika odabrali su pozive iz 2007. godine budući da je to razdoblje prethodilo popularnosti smartfona i ostalih društvenih mreža, a što je moglo negativno uticati na rezultate, odnosno iskriviti sliku.

Tim naučnika uzeo je pretpostavku da učestalost poziva između dvije osobe pokazuje nivo bliskosti i povezanosti između tih osoba. Brojke do kojih je tim došao nisu se puno razlikovale od Dunbarovih očekivanja. Bila su to 4,1 najbolja prijatelja, 11 dobrih prijatelja, 29,8 poznanika te 128,9 ostalih kontakata. Dakle, posvetite se ljudima koji su vam zaista bitni. Ionako u vašem životu ima tačno određena količina mjesta za to!