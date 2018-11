Nađi nekog s kim ćeš čuvati svoj mir

Nađi nekog s kime ćeš čuvati svoj mir.

Ne može to čovjek uvijek sam. Izazovi su preteški. Velika je stvar imati nekoga pokraj sebe koji te samo ne troši i ne prazni, nakon kojega i dalje ostaješ čovjek, s kime cijeniš one male stvari i osjećaš kako tvoja duša raste. Velika je stvar imati nekoga pokraj sebe s kime se tvoj svijet u teškim trenucima ne raspada već dolazi do saznanja da su to trenuci preobražaja kada stvari dolaze na svoje mjesto.

Nađi nekog s kime ćeš čuvati svoj mir. Nađi nekog ko će ti pokazati nebo i zvijezde, nekoga ko te neće sputavati i prilagođavati sebi, nekoga s kime ćeš doživjeti neopisiva iskustva i otkriti pravu ljepotu svijeta. Nađi nekog s kime će tvoja samoća imati svoj smisao, nekoga s kime ćeš u teškim trenucima gledati šta je lijepo ostalo i s kim će se svaka tvoja rana preobražavati u neki biser koji ćeš tek kasnije otkriti.

Nije svakome to uvijek lako, ponekad čovjek požuri i prije vremena se veže za nekog čiju je samo vanjštinu gledao, ko mu nikada iskreno nije govorio o sebi, i čiju je masku gledao jednako tako kao i svoju ne vidjevši u tome nikakav problem. Ponekad čovjek radi stvari iz inata, izabere ljude da povrijedi neke druge, ide nekim čudnim putevima kojima ne želi samo da bi nekim ljudima kasnije nešto dokazao.

Nađi nekog s kime ćeš čuvati svoj mir. Život daje teškoće ali ima onih koji će nam povratiti snagu. Ostaju ožiljci ali ostaje i iskustvo da opreznije idemo kroz život, da pazimo kome otvaramo svoju dušu i koga puštamo u svoje najintimnije predjele. Kada više nema mira, nema više radosti ni radi statusa, ni radi imovine, ni radi priznanja, ni radi uspjeha. Ostaje samo želja da vratiš ono najdragocjenije – unutrašnji mir.

Mario Žuvela