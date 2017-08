NAUKA: Kako da se nekome odmah dopadnete?

Stvaranje prijateljstva u odraslom dobu je teško. Na prvom mjestu postoji više stvari koje treba razmotriti – od mjesta na kojem možete upoznati nove ljude do toga kako ćete provoditi zajedničko vrijeme. I šta se zaista dešava kada vam se neko dopadne, a niste sigurni da i druga strana gaji isti entuzijazam?

Nekoliko skorašnjih studija iz psihologije ukazuje da postoji više jednostavnih načina da načinite sebe prijatnijim, a to je nešto što može biti korisno i pri razgovoru za posao. Slijedi nekoliko savjeta.

Otkrij, ne sakrivaj

Uvijek je lakše ne odgovoriti na škakljiva pitanja jer ne želite da otkrijete suviše o sebi. Ali, ispostavlja se da će vas ljudi pozitivnije doživjeti ukoliko date više informacija o svom životu.

To se dešava i na razgovoru za posao. Na primjer, u jednom eksperimentu za razgovor za posao učesnici su morali da odgovore na pitanje da li su ikada uzimali drogu. Mogli su da kažu da, ne ili da ne odgovore na pitanje. Potencijalni poslodaci su morali da ispitaju svoje zaposlene. Sveukupno, ispalo je da su bili više zainteresovani da zaposle one koji su na pitanje odgovorili sa „da“ nego one koji su rekli „ne“.

Podijelite nešto lično

Ukoliko podijelite nešto o sebi što ne dijelite inače, možete očekivati da ćete se zbližiti sa nekom osobom. Studija iz 1997. godine sa državnog Univerziteta u Njujorku, autora Artuna Arona – predmeta poznatog članka „Pitanja koja će vas navesti da se zaljubite u stranca“ – je klasičan primjer ovoga. Aron je u suštini pokazao da dvoje ljudi koji su voljni da se zbliže, to i mogu, čak i za kratko vrijeme.

Udjeljujte im komplimente, ali ne pretjerujte!

Riječi kojima opisujete druge ljude mogu značiti mnogo. Neka istraživanja ukazuju na to da ljudi podsvjesno povezuju riječi koje koristite da opišete druge ljude sa vašom sopstvenom ličnošću. Ovo važi bez obzira na to da li su riječi koje koristite lijepe ili okrutne. Zbog toga budite pažljivi.

Iako su komplimenti generalno dobri, budite pažljivi kako ih upotrebljavate. Neke studije ukazuju da kada je u pitanju pridobijanje ljudi, obasipanje komplimentima blijedi u poređenju sa negativnim.