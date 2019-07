Ono što se daje od srca to se i umnožava

Da li ste ikada doživjeli to divno osjećanje kada vam neko pomaže, i to radi sa srcem i sa ljubavlju, ne očekujući ništa zauzvrat? To je svakako jedan od najdragocjenjenijih osjećaja, jer čini da se osjećamo bliski sa drugima.

Slično tome, osjećaj nakon pružanja pomoći onima kojima je potrebna, neočekujući ništa zauzvrat, ponekad je čak i bolji od onog na koji doživljavamo kada se dogodi suprotno. Ne oklijevajte, onda: okrenite se svim srcem ka onome što dajete drugima. Nagrada će biti mnogo veća nego ono što bi ste dobili egoističnim ponašanjem.

Uložite svoje srce u ono što radite

Raditi stvari sa srcem je pozitivno, ne samo za primaoca, već i za one koji daju. Darovati nešto bez očekivanja nečega za uzvrat ima izvanredne posljedice. Jedna od prvih je što ćete se vi sami osjećati dobro, i to naravno, dovodi do naglog povećanja samopoštovanja. Što je veće sampouzdanje to smo sigurniji.

Kada radite nešto za nekoga do koga vam je stalo, ne radite to samo radi buduće koristi. Ako to uradite, nećete dati srce, već sebičnost. U stvari, vrlo često najveća nagrada za naše postupke je saznanje da radimo dobro nekome.

U većini slučajeva, ljudi će cijeniti vaš gest, na ovaj ili onaj način, i dobro će se vratiti. Međutim, mora se djelovati sa poniznošću i pomoći onima koji to zaslužuju, jer samo tako ćemo spoznati prave vrijednosti života.

Budite zahvalni za ono što drugi rade za vas

Prednosti ostavljanja srca u ono što dajemo ili radimo, se ogleda u našoj sposobnosti da vrednujemo napore koji drugi ulažu za nas. Biti zahvalan za svaku uslugu je uvijek pozitivno, jer nikada nećemo saznati koliku žrtvu je napravila druga osoba kako bi nam otvorila put.

Ako se za trenutak zapitamo koliko stvari ljudi oko nas urade da bi učinili naš život lakšim, bez sumnje ćemo sa manje napora moći da cijenimo vrijednost malih stvari i svakodnevnog života. Upravo to nas podsjeća da treba da pomažemo drugima, kao što i drugi pomažu nama.

​

Prestanite da mislite da nagrada mora uvijek biti materijalna, jer biti razlog nečije sreće, makar na trenutak, je jedan od najljepših osjećanja. Veoma je malo stvari koje mogu da nas ispune radošću, kao svjesnost potpuna i dugotrajna. Razmislite o tome: zar nije tačno da, kada se borimo za nešto, ponosniji smo na prevaziđenje prepreke na putu nego na dostignuti cilj na kraju.

Nagrada će biti slađa ako je neočekivana

Shvativši sve ovo moći ćemo da se otvorimo prema drugima. Kao što kaže francuski pisac Flober: “srce je blago koje se niti prodaje niti kupuje, ali se može darovati.” U tom smislu, nagrada koju smo dobili od osobe koja je otvorila svoje srce i kada znamo da bez straha i mi možemo otvoriti naše, je mnogo vrijednija i trajnija od materijalne nagrade.

Iz tog razloga, dobro je biti inspirisan od ljudi koji nas vole, jer znamo da je u njihovom interesu naše blagostanje. Cilj mora uvijek biti da damo sve najbolje od nas: samo tako ćemo biti cijenjeni zbog onoga što stvarno jesmo, a ne zbog onoga što imamo ili nudimo. Na taj način ćemo zaraditi naklonost drugih, koji će nam pružiti naklonost i snažnu pravu ljubav.

Ne oklijevajte, uložite svoje srce u ono što radite. Osjetićete se zadovoljniji, a nagrada će biti hiljadu puta veća.