Ožiljak je tetovaža trijumfa i budite ponosni na njega

Sreća nije odsustvo problema, već sposobnost da se s njima suočimo. Zamislite samo koje bi predivne stvari vaš um mogao prihvatiti kad ne bi bio toliko usmjeren na borbe s problemima.

Uvijek gledajte na ono što imate, umjesto na ono što ste izgubili. Nije bitno šta vam je život oduzeo, već što ćete učiniti s onim što vam je ostalo.

Evo nekoliko podsjetnika koji vam mogu pomoći da se motivišete kad vam zaista bude potrebno.

1. Bol je dio procesa rasta

Ponekad život zatvara vrata jer je potrebno da krenemo naprijed. I to je dobra stvar jer mi često ne želimo da se pokrenemo dok nas okolnosti na to ne prisile. Kad su vremena teška, sjetite se da nijedna bol ne dolazi bez svoje svrhe.

Odmaknite se od onoga što boli, ali nikada ne zaboravite čemu vas je to naučilo. Samo zato što se borite ne znači da ste neuspješni. Svaki veliki uspjeh zahtijeva određenu vrstu dobre borbe da bismo do njega došli. Za dobre stvari je potrebno vremena. Budite strpljivi i pozitivni. Sve će se posložiti, ako ne odmah, onda jednom kad za to dođe vrijeme.

Postoje dvije vrste boli – ona koja vas boli i ona koja vas mijenja. Nemojte im se opirati jer vas obje uče kako rasti.

2. Sve je u životu prolazno

Svaki put kad pada kiša, ona prestane. Svaki put kad vas boli, vi se izliječite. Nakon tame dolazi svijetlo. Svako jutro nas na to podsjeća, ali često zaboravljamo i umjesto toga vjerujemo da će noć trajati vječno. Neće. Ništa u ovom svijetu ne traje vječno.

Stoga, ako je sad sve u redu, uživajte u tome. To neće trajati vječno. Ako stvari krenu nizbrdo, ne brinite jer ni to neće trajati vječno. Samo zato što život trenutno nije lak, ne znači da se ne možete smijati. Samo zato što vas nešto muči, ne znači da se ne možete smiješiti. Svaki vam trenutak nudi novi početak i novi kraj. Svake sekunde dobijate drugu priliku. Samo je trebate prihvatiti i učiniti s njom najbolje što možete.

3. Zabrinutost i jadikovanje ne mijenjaju ništa

Oni koji najviše jadikuju, postižu najmanje. Uvijek je bolje pokušati napraviti nešto veliko i ne uspjeti, nego ne pokušati ništa i u tome uspjeti. Nije završeno ako ste izgubili, završeno je kad ne radite ništa i zbog toga jadikujete. Ako u nešto vjerujete, nastavite da pokušavate. Ne dozvolite da sjenke prošlosti zamrače prolaz u vašu budućnost.

Ako ‘danas’ jadikujemo zbog ‘juče’, to neće ‘sjutra’ učiniti boljim. Umjesto toga, preduzmite nešto. Neka ono što ste naučili unaprijedi vaš život. Napravite promjenu i ne osvrćite se više.

I bez obzira što se dogodilo na duže staze sjetite se da prava sreća počinje tek kada prestanete da se žalite na svoje probleme i počnete biti zahvalni na svim problemima koje nemate.

4. Vaši ožiljci su simboli vaše snage

Nemojte se stidjeti ožiljaka koje vam je život ostavio. Ožiljak znači da je bol prestala i da je rana zatvorena. Ožiljak znači da ste prevladali bol, naučili lekciju, postali jači i nastavili dalje. Ožiljak je tetovaža trijumfa i budite ponosni na njega. Ne dozvolite da vas ožiljci drže kao taoca. Ne dozvolite da vas natjeraju da živite svoj život u strahu. Ne možete ih natjerati da odu, ali možete promijeniti način na koji na njih gledate. Počnite na ožiljke gledati kao na znakove vaše snage, ne boli.

Rumi je jednom rekao: “Rana je mjesto gdje u vas ulazi život.” Ništa nije bliže istini. Iz patnje su proizašle najsnažnije duše ovog svijeta čiji su životi preplavljeni ožiljcima. Na svoje ožiljke gledajte kao na znakove koji govore: “Da, uspio sam! Preživio sam i imam ožiljke koji to dokazuju! I sad imam priliku još više ojačati.”

5. Svaka borba je korak naprijed

U životu, strpljenje nije stvar čekanja, ono je sposobnost zadržavanja dobrog stava dok teško radimo na svojim snovima, znajući da je rad vrijedan toga. Stoga, ako odlučite da pokušate, uložite vrijeme i idite do kraja. U protivnom, nema smisla ni počinjati. To može značiti da ćete u životu na neko vrijeme izgubiti stabilnost i komfor, a ponekad i um. To može značiti da nećete jesti i spavati gdje ste navikli, neko vrijeme. To može značiti da svoju zonu komfora toliko rastegnete da stalno osjećate trnce. To može značiti da žrtvujete veze i sve što već poznajete. To može značiti da će vas neko ismijavati ili da ćete neko vrijeme biti usamljeni.

Samoća može biti poklon koji stvari čini mogućim. Ona vam pruža potreban prostor. Sve je test vaše odlučnosti, koliko nešto stvarno želite.

A ako nešto želite, to ćete i učiniti, bez obzira na neuspjeh, odbijanja i očekivanja. Na svakom koraku ćete se osjećati bolje nego što možete zamisliti. Shvatićete kako se borba ne nalazi na putu, ona je sam put. I isplati se. Stoga, ako ćete pokušati, idite do kraja. Ne postoji bolji osjećaj na svijetu… ne postoji bolji osjećaj od onoga kad znate šta znači biti živ.

6. Negativnost drugih ljudi nije vaš problem

Budite pozitivni kad vas negativnost okružuje. Smiješite se kad drugi žele da vas spuste. To je lagan način na koji možete zadržati svoj entuzijazam i fokus. Kad se ljudi loše ophode prema vama, nastavite biti ono što jeste. Nemojte nikada dozvoliti da vas nečija ogorčenost mijenja. Nemojte uzimati stvari lično, čak i kada se takvim čine. Ljudi rijetko rade stvari zbog vas. Oni to čine zbog sebe.

Iznad svega, nemojte se nikad mijenjati da biste impresionirali nekoga ko kaže da niste dovoljno dobri. Mijenjajte se jer vas to čini boljom osobom i zato što vas to vodi u bolju budućnost. Ljudi će vas ogovarati bez obzira na to što radite i koliko dobro to radite. Stoga se brinite o sebi, ne o onome šta drugi misle. Ako u nešto čvrsto vjerujete, nemojte se plašiti da se borite za to. Velika snaga dolazi iz nadilaženja onoga što drugi misle da je nemoguće.

Samo jednom imate ovaj život. Iskoristite ga mudro. Radite ono što vas usrećuje, što vas čini boljom osobom i što vam donosi osmijeh na lice.

7. Na kraju, biće onako kako treba biti

Prava snaga dolazi kad imate toliko razloga za plakanje i žaljenje, ali umjesto toga birate osmijeh i cijenite svoj život. U svakoj borbi s kojom se suočavamo krije se neki blagoslov, ali da bi ga vidjeli potrebno je biti otvorena srca i uma. Ne možete prisiliti da se dogode stvari. Možete samo poludjeti pokušavajući. U jednom trenutku potrebno je samo pustiti da se dogodi ono što se treba dogoditi.

Voljeti svoj život znači vjerovati svojoj intuiciji, rizikovati, gubiti i pronalaziti sreću, cijeniti sjećanja i učiti iz iskustava. To je ‘put na duge staze’. Prestanite se brinuti i sumnjati na svakom koraku. Živite svjesno u trenutku i uživajte u onome što vam život donosi. Možda nećete završiti tačno tamo gdje ste planirali ići, ali ćete stići tamo gdje trebate biti.