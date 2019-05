Pročitajte nekoga već na prvom susretu

Nekoliko signala će vam pomoći da saznate više o novoj osobi i to u roku od nekoliko sati.

Konstantno dodirivanje kose i odjeće

Ako osoba dira kosu, pokušavajući da namjesti frizuru, ili ako čisti nepostojeće čestice prašine sa majice, to znači da je definitivno zainteresovana. Ovakvo ponašanje šalje jasne signale uzajamne simpatije, jer ljudi pokušavaju da izgledaju bolje i privlačnije kada im se neko dopadne. Malo je vjerovatno da bi to radili pred osobom prema kojoj su ravnodušni.

Gledanje direktno u oči i naginjanje

Kontakt očima mnogo znači. Blag, delikatan i zainteresovan pogled otkriva sve tajne vašeg partnera. To znači da im se sviđa razgovor i osoba s kojom razgovaraju. Nasuprot tome, ako je to više kao divlji izgled predatora, čuvajte se – možda vaš novi prijatelj nije tako naivan kao što se čini. Ako se osoba dok priča naginje ka vama to je pokazatelj zainteresovanosti.

Prekrštene ruke

Obratite pažnju na to kako se osoba ponaša dok razgovara. Ako primijetite zatvoreni položaj kao što su prekrštene ruke onda postoji nekoliko razloga za to. Vaš partner se vjerovatno osjeća distancirano ili mu je neprijatno sa vama.

Uporno provjeravanje telefona

Jedva da ste se udobno smjestili u kafiću, a vaš partner je već izvadio telefon i zaroni u svoj svijet. Kakvi god da su razlozi koji bi opravdali ovakvo ponašanje, to je jednostavno nepoštovanje prema partneru. Moguće je da je ta osoba zaista dobra, iako možda nije dobro odgajana. Može postojati još jedan razlog – komunikacija s vama nije zanimljiva za njih i zato je demonstriraju na tako grub način.

Razgovor o bivšima

Govoriti o svom bivšem definitivno nije najbolja tema za prvi sastanak i nije važno kako pričate o njima, dobro ili loše. Dva puta razmislite o tome da li zaista želite da nastavite razgovor sa tom osobom.

Suptilni dodiri

Stručnjak za govor tijela Trejsi Braun uvjerava da je delikatna invazija na vaš lični prostor tokom prvog sastanka vrlo dobar znak. Na primjer, možete sjedjeti za stolom u kafiću, dok vaš partner može da pokuša da dođe do vaše ruke i nježno je dodirne.