Šest načina da dozovete dobru karmu

Karma je, prema budizmu, univerzalni zakon uzroka i posljedica, prema kojem naša dobra ili loša djela određuju našu sudbinu. Odnosno, dobijamo ono što dajemo: ili patnju ili zadovoljstvo, piše Lovesensa.

Zato bi svi trebalo da poboljšaju svoju karmu. Jedan od dobrih načina je da spoznate sebe i svoje postupke. Uostalom, svaki put kada nešto kažete, mislite, uradite nešto, okrećete se Univerzumu. A šta je vaša poruka – to će biti i vaš odgovor.

Karma rezimira sve što radite u životu. Stoga, sve one negativne stvari koje ste učinili ili uradili, prije ili kasnije će vam se ionako vratiti.

Kako da pojačate dobru karmu, a utišate lošu karmu:

1. Jednog dana, jedna dobra stvar

Ako donesete pravilo da radite barem jednu dobru stvar dnevno, to će znatno poboljšati vašu karmu i vaš život. Glavna stvar je da to radite svaki dan i uvijek. Nema “slobodnih dana” ili „praznika“. Bez obzira koliko to bilo dobro, grandiozno ili sitno.

Šta god da učinite, pomognete starijoj ženi da pređe put ili sklonite beskućnike tokom hladnog zimskog dana, bićete velikodušno nagrađeni Univerzumom za to. To se neće dogoditi danas, možda ni za godinu dana, ali nema sumnje da će se to i dogoditi. Pored toga, čineći svako dobro djelo svakog dana, osjećaćete radost u duši, a drugi ljudi će prema vama imati zahvalnost i poštovanje.

Zahvalnost i riječi zahvalnosti zauvijek će izmijeniti vašu viziju svijeta i više nikada ništa nećete uzeti zdravo za gotovo. Čim počnete da živite iza ovog principa, vaša karma će vam takođe zahvaliti.

2. Budite iskreni

Mnogi ljudi nemaju strah da varaju i govore neistinu. Nije iznenađujuće da i oni dobijaju laž kao odgovor. Neko može da se usprotivi da je u našem svijetu apsolutno pošteno živjeti jednostavno nemoguće. Budisti se sa tim ne slažu. Oni iskreno vjeruju u postojanje karme, zato su veoma odgovorni za svaku svoju riječ.

Da li postoje dobre laži? To je situacija kada govorite laži kako ne biste uznemirili voljenu osobu ili razočarali nekoga. Ali s vremenom sam shvatio da je takav put pogrešan. Najbolji izbor je uvijek i u svim okolnostima govoriti samo istinu. Lakše je tako živjeti. “Gola istina je uvijek bolja od ležanja u najboljoj odjeći.”

3. Volontiranje

Vikend volontiranje (ili kada je to zgodnije za vas – jednom nedjeljno) je odličan način da pomognete drugima. Postoji mnogo opcija. Možete pomoći u prihvatilištima za beskućnike, spasiti životinje ili, zajedno sa drugim volonterima, očistiti obale lokalne rijeke.

4. Podrška samohranim ljudima

Srećni ste ako imate porodicu, voljene ljude, prijatelje. Odnosno, ljude koji vas vole i brinu o vama. Vjerujte da nisu svi ljudi imali tu sreću. Pomislite na one koji nemaju nikoga. Komunicirajte sa njima, pomozite im, riješite njihovu samoću.

5. Nikada ne sudite

Tračevi su prilično popularan način da zaboravite na svoje lične probleme. Ali takvi razgovori su prazni i samo kradu dragocjeno vrijeme vašeg života. Umjesto da sudite drugima, pročitajte dobru knjigu ili pogledajte dobar film. Možete i da učinite nešto korisno za lični ili profesionalni rast.

6. Zračite pozitivno

Pokušajte da zračite ljubaznošću i pozitivnošću gdje god da krenete. Ako primijetite da je neko loše raspoložen, stanite i uputite mu iskren kompliment. Iznenadićete se kako su vaše iskrene riječi nadahnuli ovu osobu.

Pozitivnost je ključ srećnog života, pa zašto trošimo toliko vremena na negativne stvari?