Šest stvari na koje trošite mnogo novca, ali ima načina da prestanete

Vjerovali ili ne, ali ponekad finansijska situacija ne zavisi samo od toga koliko mjesečno zarađujete, već i i od toga koliko ste finansijski disciplinovani.

Znamo da ćete pomisliti kako ne možete stalno da štedite i sebi uskraćujete slatke sitnice, ali zapravo smo ciljali na nepotrebne troškove kojih se sigurno možete odreći. U toku mjeseca trošite na stvari bez kojih zaista možete srećno da živite. Ne vjerujete nam? Hajde da pogledamo listu stvari na kojima zaista možete uštedjeti.

Ispijanje kafe na javnim mestima

Ne možete da se probudite bez šolje jake kafe? Vjerovatno ne. Ali da li možete da pregurate dan, a da ne popijete kafu u onom slatkom kafiću gdje će vam taj čarobni napitak naplatiti skoro pa kao doručak? Provjerite svoje mjesečne troškove i sigurno ćete primijetiti da mnogo dajete samo na ispijanje kafe u kafićima. Umjesto što ćete svaki ili svaki drugi dan ostavljati na novac vlasnicima barova, pozovite društvo u svoj dom na topli napitak. Vjerujemo da će doživljaj biti skoro pa isti kao da ste vani, a vama će budžet biti veći i moći ćete vremenom sebi da priuštite neke stvari za koje ste uvek govorili da će biti vremena da ih kupite.

Teretana i ostali gym programi

Biti aktivan i ulagati u zdravlje svog tijela je uvijek dobra investicija, ali samo pod uslovom da ste stvarno odgovorni i da ste redovni na treninzima. Ukoliko ste jedna od osoba koja od uplaćenih 12 treninga posjeti pet i to samo zato što je platitla pa da ne propadne članarina, odmah ćemo da vam reći da gubite vrijeme i trošite novac bezveze. Ako zaista želite da zategnete tijelo i poboljšate kondiciju, to možete uraditi i u udobnosti svog doma. Zahvaljujući internetu i velikom broju tutorijala na Jutjubu, sada možete vežbati od trbušnog plesa do napornih treninga. Sve što vam je potrebno je prostirka za vježbanje, sportska garderoba i upornost. Istrčite jedan ili dva kruga oko zgrade, kuće, parka, izdvojite bar deset minuta dnevno za vježbe i bićete u odličnoj kondiciji, a sačuvaćete koji euro.

Ručak na poslu

Ukoliko više puta nedjeljno trošite novac na ručak dok ste na poslu, na kraju mjeseca doćićete do računice da vi zapravo radite da biste ostavljali novac na radnom mjestu. Naravno da ne morate svaki dan da nosite obroke na posao, ali kad god imate vremena trebalo bi. Osim što ćete uštedjeti sigurno par hiljada, pripremljeni obroci su zdraviji od kupovnih koji se najčešće svode na brzu ili prženu hranu. Izdvojite sat dnevno kako biste napravili sebi zdrav obrok koji ćete nositi sa sobom.

Računi za telefon

Još jedna bitna stavka na kojoj mjesečno možete mnogo uštedjeti je vaš mobilni telefon. S obzirom na to da nam je u današnjem vremenu život nezamisliv bez brze, pametne stvarčice u kojoj su nam sakrivene najdraže fotografije, uspomene, brojevi telefona, logično je da i ne obraćamo mnogo pažnje koliko zapravo trošimo na njega. Pogledajte svoj budžet i razmislite koliko bi bilo idealno da plaćate svoj telefon mjesečno. Pronađite paket koji vam najviše odgovarai koji zadovoljava vaše potrebe. U svakom slučaju, sve dok ste na mjestu gdje ima besplatan WiFi vaš telefon može raditi odlično, zato razmislite da li vam je zaista potrebno toliko mobilnog interneta, ako ga već kod kuće ne koristie. Ili da li su vam potrebni neograničeni minuti, ako preko Vajbera i Skajpa obavljate većinu svojih komunikacija.

Trendi garderoba

Kako nam dolazi novo godišnje doba prvo što poželimo je da osvježimo orman novim i trendi krpicama i nekad ne razmišljamo da li će se određeni komadi nositi jedne sezone ili ćemo moći da iskoristimo i narednih godina. Umjesto što ćete potrošiti tone novca na trenutne trendi komade u bojama koje će samo te godine biti aktuelne, razmislite šta vam zaista treba. Uvijek je pametnije uložiti u vječite i kvalitetne komade, a u zavisnosti od toga koliko vam budžet dozvoljava kupite sebi neku trendi stvar koja će upotpuniti stajling.

Prevoz

Imati auto, koristiti ga svakodnevno i održavati je zaista jedna investicija koja zahtijeva poseban budžet i ukoliko još uvijek niste spremni da izdvojite određeni novac bolje je da odložite kupovinu istog. Isto tako, taksi kao najbrza alternativa takođe nije najbolje rješenje, jer će vas zapravo ova vrsta prevoza najviše koštati, a osim što ćete skratiti put nikakve druge koristi nećete imati. Iako se autobus nameće kao najjeftinija moguća varijanta, nismo srećni ni ako stalno moramo da koristimo usluge javnog prevoza, a dobro svi znamo zbog čega. Najbolja varijanta je da kombinujete, a ako je lijepo vrijeme iskoristite priliku da što više šetate. Osim što je mnogo bolja varijanta od busa, a mnogo zdravija nego da provedete dan u kolima i mnogo isplativija od taksija, šetnja je i sjajan način da zategnete noge i doprinesete svom duhu i tijelu.