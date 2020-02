Siromaštvo počinje u glavi

Šta razlikuje vječite gubitnike, koji ne mogu ni u čemu da uspiju, od onih koji su uspjeli da zarade i postignu nešto u životu svojim talentom i trudom?

Ovo pitanje intrigira i naučnike, koji su sproveli studiju ponašanja i mišljenja nad “gubitnicima” i uspjeli su da pronađu određene “šablone”.

Siromaštvo počinje sa mislima i uvjerenjima, i baš to je ključna razlika između siromašnog i bogatog čovjeka. To je takozvani sindrom siromaštva.

Ovo su zajedničke osobine svih gubitnika:

Stalno kukanje

Siromašni ljudi stalno kukaju i žale se, a da to sami i ne primjećuju. Ne kukaju samo na nedostatak novca, već na sve. Koji god razgovor da započnete sa ovakvim čovjekom, završiće se kukanjem – na vrijeme, na zdravlje, na autobus, na vezu, na teško djetinjstvo, na nepravdu… Ovakvo ponašanje vrlo brzo počinje da iritira okolinu i tako se ljudi koji bi možda mogli da vam pomognu da se situacija promijeni, udaljavaju od vas.

Opravdanja i izgovori

Gubitnici uvijek imaju opravdanje za svoju lijenost ili nesposobnost da nešto urade. To je klasičan način da se odgovornost prebaci na sve druge ili sve drugo oko sebe. Na primjer, ne znate da crtate, nikad niste zaista ni pokušali. Gubitnik neće reći “mrzi me da to radim” ili “nikad nisam pokušao”, već će reći kako nema talenat, kako ga roditelji nisu naučili, kako je život težak, nije bilo novca za olovke, moralo je da se radi, a ni sada ne može da se nauči jer nema vremena, a roditelji mu nisu usadili tu naviku… Kako god, poenta je da on sam nikako nije kriv.

Umanjivanje tuđeg truda i rada

Oni vide uspješne ljude, ali praktično kao da ih doživljavaju rođenim uspješnim. Nikada se ne bi sjetili da razmisle, a kamoli naglas kažu kako uspješni ljudi imaju talenat, trude se, vrijedno rade… Gubitnici uvijek nastoje da omalovaže tuđi rad i trud, a istaknu kako njihov nije primijećen ili dovoljno cijenjen. Zavide na rezultatu, ali ne vide trud i odricanje koji iza njega stoje.

Za gubitnike su svi bogati ljudi lukavci koji se služe podvalama. Sve će uraditi osim onog što jedino daje dobre rezultate – malo samokontrole, puno rada i vjere u sebe. Sa time bi i uspjeh i novac sigurno došli.