Stvari koje razumiju samo kućni tipovi

Nije loše biti u miru svoga doma, to ne znači da ste asocijalni

Za kućne tipove često važi mišljenje da su dosadni ili, čak, asocijalni. Oni znaju važnost hrane za dušu, a u prilog im ide podatak da 30 minuta laganog čitanja, bez ometanja, značajno smanjuje nivo stresa.

Umjesto izlaska u klub uvijek radije biraju da ostanu u stanu i puste muziku po svom izboru, igraju igrice ili gledaju serije. Ono što je važno napomenuti jeste da oni vole ljude, međutim važniji im je kvalitet, nego kvantitet, pa uživaju u druženju 1 na 1.

Magazin Personality Growth piše da postoji primjetan uticaj tipa ličnosti na to da li ćemo spadati u ovu grupu ljudi. Možda ste čuli za Majers–Brigs test ličnosti, prema kome postoji podjela na 16 kategorija. Ako analiziramo karakteristike INFJ i INTJ tipova, shvatićemo da su oni najviše skloni da vrijeme provode kod kuće. Nazivi potiču od početnih slova prideva na engleskom jeziku koji ih opisuju: introverted, intuitive, feeling and judging, odnosno introverted, intuitive, thinking and judging. Za čitaoce koji ne razumiju, prevod bi glasio: introvertni, intuitivni, osjećajni odnosno misleći, i prosuđujući.

Danski filozof Svend Brikman, pisac knjige The Joy of Missing Out, jednom prilikom je istakao da potrošačko društvo u kome živimo nameće potrebu da stalno činimo više, što je nažalost loše po veliki broj ljudi, jer ne važi isti recept za sve, zato je skroz u redu da bez obzira da li jeste ili niste kućni tip, ponekad treba da usporite i malo se osamite.

To pogotovu važi za trenutke karantina, kada svi treba da se izoloju, samo će kućnim tipovima ličnosti to mnogo lakše pasti.