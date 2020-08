Sviranje instrumenta poboljšava mentalno zdravlje kod 89% ljudi

Tokom karantina svako se na svoj način snalazio oko toga čime se zabavlja i kako pokušava da sačuva fizičko i psihičko zdravlje. Izbor je kod mnogih pao na muziku, i to ne samo na slušanje, već i na sviranje nekog instrumenta ili učenje kako da sviraju neki instrument. Jedno istraživanje bavilo se efektima baš takvih postupaka na mentalno zdravlje učesnika.

Iza ove studije stoje tvorci podkasta pod nazivom Where Is My Mind?, koji su za jednu posebnu epizodu kupili više od 400 ukulele instrumenata i podijelili ih odraslim osobama koje su željele da učestvuju u eksperimentu. Oni su potom dobili uputstva da sviraju pjesmu Home benda Edwin Sharpe and the Magnetic Zeroes, snime to i pošalju kako bi se pojedinačni snimci uklopili u jedan veliki, kolektivni audio snimak. Paralelno sa tim, u Ujedinjenom Kraljevstvu je sprovedena studija na još većem broju ljudi o efektima sviranja i učenja novog instrumenta.

Rezultati pokazuju da se 89% odraslih osoba koje redovno sviraju neki instrument osjećaju kao da im to pomaže sa mentalnim zdravljem. Od njih, 56% je reklo da se osjeća opušteno, 48% zadovoljno, a 43% mirno tokom sviranja. Više od trećine ispitanika izjavilo je da im je sviranje instrumenta dalo „osjećaj svrhe u životu“. Pored toga, 75% ispitanika reklo je da se hvataju za instrument izbora kada im je potrebno da se opuste i oslobode stresa. Od toga, 54% je izjavilo da je to nakon stresnog dana na poslu, 34% kada su zabrinuti oko novca, a 30% kada su nervozni oko nekog predstojećeg događaja.

Čini se da je muzika uvijek korisna po naše zdravlje na neki način, samo treba odabrati prave note u pravom trenutku, a izgleda da nije loše ni naučiti da sviramo neki instrument.