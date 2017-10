Umrli mogu da čuju glas ljekara dok ih proglašava mrtvima

Bilo je ljudi koji su umrli, pa se vratili, odnosno prestali su da pokazuju znake života, proglašeni su mrtvima i čudesno su oživjeli. U takvim slučajevima znali su kasnije da pričaju da su vidjeli svijetlo na kraju tunela ili svoju dušu kako izlazi iz tijela, govorili su da su lebdeli iznad sebe…

Tim stručnjaka Medicinskog fakulteta Univerziteta Langone u Njujorku istraživao je tu tematiku kroz studije napravljene u SAD i Evropi. Ta istraživanja su obuhvatila ljude čije je srce prestalo da kuca, pa su se vratili u život – prenosi 24 sata.hr.

„Ti ljudi su opisivali kako su gledali ljekare i medicinske sestre dok rade i da su slušali sve što su govorili. Opisivali su stvarne događaje za koje nisu mogli da znaju s obzirom da nisu bili pri svijesti. To su potvrdili i medicinski radnici koji su te pacijente proglasili mrtvima, jer su tehnički bili mrtvi“, objašnjava dr Sem Parnia, autor studije.

Stručnjaci kažu kako moždane ćelije prestaju sa radom nekoliko sati nakon što srce prestane da kuca.

„Jednom kada se to dogodi, krv više ne cirkuliše u mozak, što znači da se funkcije mozga zaustavljaju. Tada se gube svi moždani matični refleksi. Moždana kora, koja je odgovorna za razmišljanje i obradu informacija iz pet čula, odmah staje. To znači da na električnom monitoru neće biti otkriveni moždani talasi unutar 2 do 20 sekundi“, kaže dr Parnia.

To sve pak rezultuje lančanom reakcijom ćelijskih procesa koji vode do odumiranja moždanih ćelija. Međutim, to može da potraje satima nakon što srce stane, otkriva Daily Mail.