Uz pomoć ovih pitanja možete da odredite da li ste uspješni

Što je život komplikovaniji, to nam je teže da definišemo uspjeh. Uvijek nešto ili nekog zapostavljamo, balansiramo a nikad nismo potpuno zadovoljni. Kada možemo da kažemo za sebe – zadovoljan/na sam svojim uspjehom na poslu?

Ovom se temom bavio Erik Barker u svojoj knjizi „Barking Up the Wrong Tree“. On je razradio četiri glavne komponente trajnog uspjeha: sreća, dostignuće, značaj i uticaj („zaostavština“). Do njih je došlo troje naučnika Laura, Nash i Howard Stevenson, koji su zajedno istraživali na Harvardu:

Sreća: „Da li uživam u ovome što radim?“

Dostignuće: „Da li radim dobro i napredujem u karijeri?“

Značaj: „Da li ovo što radim ima pozitivne efekte na ljude koje volim?“

Uticaj (u bukvalnom prevodu „zaostavština“): „Da li ovo što radim čini svijet boljim mjestom za život?“

Sreća i dostignuće

Sreća na poslu može da se mjeri i time koliko koristite svoje vještine. Naučnici kažu da što ih češće koristite, to ste srećniji, poštovaniji, i generalno se osjećate bolje u vezi sa svojim poslom.

Značaj

Pod ovom stavkom podrazumijeva se da zarađujete dovoljno novca za sebe i svoju porodicu, ali i da imate dovoljno vremena za sebe i ljude koje volite.

„Zaostavština“

Na kraju, zapitaćete se da li vaš rad ima pozitivan uticaj na društvo i na svijet u širem smislu.

Niko ne kaže da je lako ispuniti sva četiri uslova, ali je važno da izdvojite vrijeme i shvatite šta vas lično čini ispunjenim/ispunjenom.