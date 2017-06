Za uspjeh nisu potrebni ni pamet ni snalažljivost

Tomas Edison, Leonardo da Vinči, Albert Ajnštajn, Ričard Fejnman, svi oni bili su prilično radoznali. Nema intelektualnog giganta koji nije bio radoznao i otvoren za nova znanja. Nova istraživanja kažu da je za uspjeh na trenutnim i budućnim poslovima jedna od najbitnijih osobina – radoznalost. Pomaže da učite nove stvari, da predviđate šta će se dešavati, da uvek budete motivisani, da vam nikada ne bude dosadno…

Zašto je radoznalost toliko važna? Evo četiri razloga:

Vaš um je aktivan a ne pasivan

Vaš um lakše uočava nove ideje

Otvara nove svjetove i mogućnosti

Unosi uzbuđenje u vaš život

Neki kažu da svi imamo urođenu radoznalost, ali da ona vremenom može da se izgubi. Kao i sve dobro u našem životu, ovaj dar mora da se gaji, da se čuva i podstiče.

Evo kako…

1.Neka vaš um bude otvoren

Budite otvoreni da učite, ponavljate i stalno se podsjećate. Neka znanja se mijenjaju, neka dopunjuju… Što dalje vodi ka tome da…

2…. Ne treba stvari da prihvatate zdravo za gotovo i neumorno postavljajte pitanja

Uvijek pitajte zašto je to tako, ko je to napravio, kako to radi, probajte da zaronite malo dublje u razloge, i procese zbog čega se nešto dešava baš tako.

3. Nikada nemojte ništa da označite kao dosadno…

… jer kada to uradite, zatvarate vrata za nove mogućnosti.

4. Gledajte na učenje kao na nešto zabavno

Pokušajte da se prilikom učenja igrate kao djeca, neka vam bude zabavno tokom tog procesa. Ako učite nešto novo, vježbajte i preslišavajte se kroz primjere koji su vam zabavni i bliski. Ako učite Fotošop, kreirajte slike koje su vama zabavne. Ako učite jezik, neka to bude na način koji je vama interesantan – kroz audio lekcije, ili nešto treće.

5. Čitajte različite stvari

Bacite pogled na različite oblasti, čitajte o svemu i svačemu. Ako čitate novine, nemojte samo čitati zabavnu ili sportsku stranu, preletite preko svega. Tako će vas nešto novo privući, i možete o tome da istražujete više.