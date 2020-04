Žene, učite od milenijalaca

Generacija milenijalaca je obrazovanija, kreativnija i samopouzdanija. Džon Kuhl, stručnjak za milenijalce, i ona izdvaja njihove supermoći učeći žene kako da ih iskoriste da postanu najbolja verzija sebe.

TIMSKA PODRŠKA

Milenijalci su skloni saradnji i inkluzivnosti. Naime, ove su žene spremne javno da navijaju za svoj tim te se namjerno svrstavati u skupinu jednako ambicioznih mladih žena ne bi li zajedničkim snagama postigle sve svoje ciljeve.

MOĆ ZNANJA

Iako i dalje imaju pristup tradicionalnom obrazovanju, njihovo učenje uveliko nadilazi akademski kalendar. Društveno informisani o mogućnostima koje nam budućnost donosi, mi smo digitalni urođenici – relevantni i tačni. Rano učimo o svim mrtvim tačkama kako na ličnom, tako i na organizacijskom nivou i to znanje rano i vješto upotrebljavamo kako bi pametno živjeli svoj život. Znamo kojim resursima treba da pristupimo, koje kompanije podržavaju naš način života i kako iskoristiti tehnologiju za učinkovitost, produktivnost i sreću.

OŠTAR JEZIK

Znamo što želimo i ne bojimo da to javno izgovorimo. U nedavnom istraživanju naziva Zašto su milenijalci važni, studenti su odgovorili na pitanje o tome kako izgleda njihov idealan šef. “Želim da moj nadležni ima realistična očekivanja. Nadam se da će biti etički korektni prema muškarcima i ženama u svojoj radnoj okolini. Ne da se osjećam kao da moram ‘biti muško’ kako bih napredovala u karijeri. Naša bi komunikacija bila brza, jasna i sažeta. Jednom sedmično održavali bi sastanke pomoću kojih bi radili na opštem boljitku naše radne okoline”. Jasno i bez okolišanja, hvala!

VJEŠTINE KOJE ĆE PROMIJENITI SVIJET

Da, mlade su žene svjesne izazova koji ih i dalje čekaju u tradiconalnoj radnoj okolini. Prema istraživanju iz 2014, milenijalci kažu kako je nezaposlenost i dalje jedan od najvećih izazova naše generacije. Ipak, to ne mijenja naša očekivanja o tome kako želimo (odnosno kako bi trebalo) biti tretirani od strane naših nadležnih. Žene smo zdravog razuma i spremne smo iskoristiti svoje moći ne samo kako bi promijenile našu radnu okolinu već i cijeli svijet, piše Cosmo.

VJEŠTINE KOJE IZLAZE IZ OKVIRA

Milenijalke se ne zatvaraju ni u koje kutije. One posjeduju samopouzdanje i vjeru u sebe dovoljno jaku da znaju kako su etikete rezervisane za marmelade, a ne ljude. Mnoge se ne identifikuju prema polovima kao ni seksualnosti. Nedavno istraživanje pokazalo je kako većina ispitanika između 18 i 24 godine svoju seksualnost vide kao 1 (uglavnom heteroseksuaci) i 6 (isključivo homoseksualci) na Kinseyjevoj ljestvici. Te tradicionalne konstrukte vidimo kao nešto protočno što znači da smo inkluzivni, bez potrebe za osuđivanjem i potpuno otvoreni za neke nove ideje.

ALTRUISTIČKA MOĆ

Tradicionalni smo superheroji kada je u pitanju pomoć drugima. Strastveno želimo da mijenjamo svijet i žudimo za vidljivim promjenama u našem društvu, gradu, zemlji i na budućim generacijama. To pokazuju i brojni protesti organizacija koje se bore za ženska prava ne bi li postigli veću jednakost. Žustro se borimo protiv nepravde, bez obzira na to koliko smo rastegnuti između posla i privatnog života. Osim toga, rado ćemo pronaći vremena za aktivnosti kojima ćemo podržati neprofitne organizacije.

PADAMO, ALI SE I PONOVNO DIŽEMO NA NOGE

Za nas je neuspjeh samo još jedan motivator. Svoj kreativni instinkt koristimo za daljnji napredak istovremeno prihvatajući promjene i koristeći ih ne bi li donijeli nova i inovativna rješenja. Naš nam preduzetnički afinitet omogućava da eksperimentšemo s vlastitim brendom. Uz to smo dovoljno čvrste da, i kad padnemo pod kritikom ili neuspjelim projektom, ponovno i još stabilnije stanemo natrag na noge. Naravno da znamo da sve ideje neće završiti uspjehom, ali kad već radosno skačemo iz jednog projekta u drugi, to nije važno. Prije ili kasnije, jedan će se primiti.

GLOBALNI MAGNETIZAM

Kao prava globalna generacija, internet nas čini povezanijima od ijedne dosadašnje. To znači kako nesmetano možemo pratiti svjetske trendove u muzici, modi i kulturi, tako gradeći temelje za čvrstu vezu širom svijeta. To ujedno znači i da imamo pristup znanju i ljudima kao nikada do sada, a ono najbolje od svega je to što tu moć uglavnom i koristimo. Osim toga, povezanost nas čini obzirnijima prema drugima. Zauzvrat nastojimo biti onaj tip vođe koji osnažuje druge uz to ih podstičući da postignu sav svoj potencijal.

EKSTREMNA FLEKSIBILNOST

Tražimo da nas sude prema našim rezultatima, a ne da nas usporavaju poslovnim ugovorima. Dok mijenjamo svijet, težimo ka fleksibilnošću. Gradimo ravnotežu između poslovnog i privatnog života, oblikujemo nove norme fleksibilnosti kako u kancelariji tako i van nje. Odlučni smo u razbijanju postojećih zidova kako bi se u potpunosti fokusirali na fleksibilnost, sreću i zdravlje.

POTROŠAČKA MOĆ

Kao jedna od najvećih generacija, milenijalci imaju moć nad velikim korporacijama i firmama. Štoviše, svi se oni trude ne bi li se povezali s nama što nas stavlja u poziciju moći. S time na umu, možemo tražiti proizvode, povoljnije cijene, ali i etiku koju želimo od određenih kompanija, a njima ne preostaje ništa nego pokoriti se kako bi se osigurali od gubitka velike porcije profita.