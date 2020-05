Amfilohije ponovo vrijeđa: Đukanović hoće Crnu Goru da pretvori u demonsku, satansku zajednicu

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije danas je, nakon što je juče predsjednik države Milo Đukanović saopštio da je bilo dosta cirkusa kojeg pravi Srpska pravoslavna crkva, ocijenio da Đukanović propovjeda satansku Crkvu i hoće Crnu Goru da pretvori u demonsku, satansku zajednicu.

“Obnovili smo državu. Vrijeme da obnovimo i crkvu. Ponudili smo rješenje da postoji pravoslavna crkva koja će okupiti sve pravoslavne vjernike. Ako SPC to odbija, biće crkva nacionalnih Srba u Crno Gori. Ali onda ćeno mi stvarati crkvu nacionalnih Crnogoraca. Potrudićemo se da takva crkva bude autokefalna i priznata”, poručio je juče između ostalog Đukanović.

Amfilohiju je to zasmetalo pa je po ko zna koji putu optužio i iznio niz uvreda na račun crnogorske vlasti i Đukanovića. On tvrdi da vlast u Crnoj Gori ponovo skreće na bezbožni, satanski, antibožji, antihristovski put, antipetrovski, antisvetosavski, antipetronjegoševski put.

“To je ono što radi danas vlast u Crnoj Gori, seli Crnu Goru u skotsko mrtvilo, ništavilo, i u isto vrijeme temelji budućnost Crne Gore na bogoubilaštvu i bratoubilaštvu, na onome što je urađeno ovdje u vrijeme i poslije Drugoga svjetskoga rata. Na tome temeljiti budućnost Crne Gore to može samo neko ko je izgubio pamet, ko je satanizovan”, istakao je Amfilohije, a objavljeno je na sajtu Mitropolije crnogorsko primorske.

Prema njegovim riječima oni koji danas upravljaju sudbinom ovog naroda nastavljaju bezbožni, satanski put gonitelja Hristovih, put Pilata, put ondašnjih Jevreja koji su razapeli Hrista, put bezbožnika koji su utamničili Lovćenskog Tajnovidca.

Dalje je istakao da predsjednik hoće Crnu Goru da ponovo povode bespućem, vraćajući se Pitagori i Epikuru koji grabe “iskru božansku u skotsko je seleći mrtvilo”, hodeći putem koji vodi u smrt i prolaznost, ništavilo.

Amfilohije se nada da će doći vrijeme da se Sv. Petar Lovćenski Tajnovidac “izvadi iz tamnice Franje Josifa i njegovoga kaplara, koji su, svako u svoje vrijeme, srušili crkvu na Lovćenu i oskrnavili kosti ovog Božijeg ugodnika”.

“I danas u ovo naše vrijeme ovdje se nastavlja to djelo Franje Josifa i njegovoga kaplara. I taj put kojim su oni hodili se proglašava za put Crne Gore a to nije put već bespuće. To je satanski, demonski put koji razara i otuđuje ljude i narod od onoga puta koji vodi u život vječni. To je put smrti, put ništavila”, rekao je on.

Prema Amfilohiojevim riječiam Franjo Josif je bio tiranin i nasilnik, i kaplar koji je nastavio njegovo djelo i razorio sveštenu Crkvu Svetoga Petra Lovćenskoga Tajnovidca i utamničio njegove mošti u onaj paganski mauzolej, nijesu evropske vrijednosti a da nažalost njima sada hodi Crna Gora.

“Istinska Crna Gora jeste ona Crna Gora Svetoga Petra Cetinjskoga Čudotvorca, čije mošti ovjde cjelivamo, i Svetoga Petra Lovćenskoga Tajnovidca. Ta Crna Gora nije nikada išla bespućem nego putem koji vodi u život vječni i svjedoči taj put i tu istinu, taj život i tu pravdu, čiji su svjedoci i naši divni svetitelji: Sveti Sava, Sveti Petar Cetinjski i Sveti Petar Lovćenski Tajnovidac. Neko bi njihovim molitvama Gospod i nas utvrdio da hodimo svetim Božijim putem, putem Crkve Božije – Hristovim putem, da hodimo tim putem sami sebi i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajući”, zaključio je Amfilohije.

