Amfilohije tvrdi: Crkva nikome nije ni koalicioni partner ni politički protivnik

Crkva ne izlazi na izbore, niti joj je tamo mjesto, ali može da poželi sreću svakome ko iskreno traži promjenu života u Crnoj Gori nabolje, ko se bori za pravdu, poštovanje Ustava, pa i protiv bezakonja u odnosu na vjeru i Crkvu, kao i da takvu političku sreću i politički napredak ne poželi onima koji su izglasali Zakon o slobodi vjeroispovijesti i koji poistovjećuju sebe i svoje vlastoljublje i sopstvene interese sa državom Crnom Gorom. To je u intervjuu za Dan poručio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, navodeći da Crkva nikome nije ni koalicioni partner ni politički protivnik.

“Bože, sačuvaj! Niti smo, kao Crkva Hristova, ikada mislili o tome, niti nam je tamo mjesto. Izbori su stvar partija, podjela, nadmetanja, isključivosti a Crkva sve objedinjuje u svoje Sveto krilo. Šta će Crkvi izbori oko zemaljske vlasti kad se ona izborila i bori Hristovim vaskrsenjem za Carstvo Nebesko, i kad je na taj način, kroz Hrista, “pobjedila svijet” i “nije od ovoga svijeta”. Dakle, u tome ne učestvujemo, niti iko od učesnika izbornog procesa može da kaže da u toj političkoj utakmici predstavlja Crkvu”, naveo je mitropolit.

Međutim, kako dodaje, imaju pravo “bar na nivou odgovora svjetovnoj vlasti koja, otvoreno ili prikriveno, iskazuje ambicije da preuređuje crkvenu strukturu da, onako sa distance, i bez uključenja u izborni proces, poželimo sreću i Božji blagoslov svakome ko iskreno traži promjenu života u Crnoj Gori nabolje, ko se bori ne za vlastoljublje i privatni profit, nego za pravdu, poštovanje Ustava, pa i protiv bezakonja u odnosu na vjeru i Crkvu”.

“Isto tako, imamo potpuni legitimitet, da takvu političku sreću i politički napredak ne poželimo onima koji su ovakav zakon izglasali, i koji poistovjećuju sebe i svoje vlastoljublje i sopstvene interese sa državom Crnom Gorom. Mi smo, s druge strane, svjesni situacije, o kojoj govore i politički takmaci, pa i predstavnici NVO sektora, pa čak i brojne međunarodne adrese da stoji veliki znak pitanja iznad regularnosti ovakvih izbora. Pogotovo u vrijeme brojnih zdravstvenih zabrana i ograničenja zbog pandemije koje u velikoj mjeri sputavaju crkveni i društveni život u Crnoj Gori, kao i javni život građana. Naše je da podsjetimo na to, upravo onda kada nam iz vladajuće garniture prijete kako će se nešto riješiti ili pokazati na izborima. Naprotiv, i u najregularnijim uslovima za iskazivanje političke volje građana (koje mi ovdje nemamo), Crkva nije nikome ni koalicioni partner ni politički protivnik, a kamoli danas, kada ne znamo može li pošten čovjek otići da glasa, hoće li mu glas biti kupljen, ili mora, istoga dana, da sjedi kući jer mu je zdravlje ugroženo”, objasnio je mitropolit.

Kako napominje, “bilo kako bilo, Crkva podržava i blagosilja mlade, pametne i sposobne sinove i kćeri Crne Gore koji i na tom političkom polju žele i umiju da promijene stvari na bolje, a ne podržava one koji su glasali i koji još uvijek u životu drže, ovakav jedan antizakon, žrtvujući i Boga za svoje vlastoljublje i obogotvorenje svoje vlasti”.

Amfilohije je istakao da je retorika kako tvrdi DPS-a nastavak njihove nerazumne politike, usmjerene protiv ustavnog poretka ove zemlje.

“Ona je započela još prošle godine na partijskim kongresima ove stranke kada je njihov prvi čovjek najavio da će ta partija „obnoviti crkvu“, a nastavila se njihovom otvorenom prijetnjom da će država formirati “nacionalnu crkvu Crnogoraca”. Potpuno protiv razuma i logike da neokomunistička politička vlast, koja muči muke da u ovoj zemlji riješi pitanje ekonomije, korupcije, sudstva, turizma, nezaposlenosti… da se ona sada, naprasno, bavi uređenjem i stvaranjem crkve. To ide do te mjere da ateista predsjednik u svom najnovijem intervjuu izjavljuje da će raditi na obnovi “crnogorske crkve” ne samo dok je na vlasti, nego dok je živ. Očevidno, ovaj lenjinističko-titoistički đak, postavši vjernik liberalnog kapitalizma, shvatio je da Crkva nije uništena, ali nije shvatio šta je i ko je Crkva, i kakva Crkva je postojala i postoji u Crnoj Gori, pa misli da on može da je stvara i obnavlja, kao svoju partiju”, naveo je on.

Mitropolit je kazao da je u cilju sprovođenja ove i ovakve štetne anticrkvene politike donesen je i ovaj bezakoni zakon na čijoj izmjeni Crkva insistira evo već godinu dana.

“Nažalost za sada, bezuspjeha. Zato, nije za čuđenje i ovo najnovije predizborno obraćanje Crkvi od strane vladajuće partije i njenog predsjednika, jer je njihova očigledna namjera da sve u vezi s Crkvom politizuju i da unesu u neke svoje partijske priče. Oni dobro znaju da Crkva ne učestvuje na izborima. To nije prostor za djelovanje crkvene riječi, i nemaju ljudi iz DPS-a problem s Crkvom na predstojećim izborima, nego sa mnogim drugim pitanjima: od uslova za glasanjeu vrijeme pandemije, preko pitanja regularnosti izbornih spiskova i biračkih lista do povjerenja građana Crne Gore u politiku koju vode i nadgornjavanja sa opozicijom. To su njihove prave teme, koje budući da na njih nemaju pravi odgovor javnost obmanjuju pričom o Crkvi”, rekao je Amfilohije.

On je napomenuo da ime Crve ne znači ono što ljudi iz crnogorske vlasti prikazuju narodu, putem svojih medija.

“Oni nas prikazuju kao da smo mi neka srpska nacionalna organizacija ili što je još veća laž da smo ispostava neke druge države, da smo strani, okupatorski faktor itd. To su najgnusnije laži i to je nejbezočnije izvrtanje istine. Mitropolija crnogorsko-primorska pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Pravoslavnoj crkvi uopšte, ali se zove “crnogorskom”, kao i za vrijeme Kraljevine Crne Gore, a njen mitropolit, kao i mitropolit Mitrofan Ban, pa i Sveti Petar mitropolit Crne Gore, Brda i Primorja. Kralj Nikola je nazvao i “autokefalnom” jer je ona stvarala nezavisnu Crnu Goru, on je bio pravoslavni kralj i pripadao toj Crkvi, a Crna Gora hrišćanska pravoslavna država”, rekao je on.

Amfilohije je istakao, da ko iole zna ustrojstvo Pravoslavne crkve, tome je jasno da se Crkva ne može dijeliti po nacionalnoj osnovi, i da ne postoji neka posebna Crkva za Grke a posebna za Bugare, pa onda neka druga za Srbe ili Crnogorce i druge.

Kako je dodao, “ime SPC odnosi se na neki tok njene istorije, na većinski narod koji joj pripada, na bogoslužbeni jezik koji se u njoj služi, ali to nikako ne znači da se radi o Crkvi samo Srba”.

“Ili, ako hoćete da to kažem i na drugi način: ako ime SPC ne znači da je to Crkva samo srpskog naroda, tako ni ime eparhije čiji sam mitropolit, Mitropolije crnogorsko-primorske, nikako ne znači da su njeni vjernici (pa i građani teritori je koju ona obuhvata) samo i jedino nacionalni Crnogorci. Vidite u kakav nas ćorsokak vodi takvo naopako nacionalističko etnofiletističko tumačenje imena jedne i jedinstvene Pravoslavne Crkve? A što se tiče odnosa političara prema Crkvi, to bolje pitajte njih. Meni su neke stvari ipak neobjašnjive. Normalno je da čovjek u toku svog života ponekad promijeni svoje mišljenje. I razumljivo mi je da to čine i političari. Ali da dozvoliš sebi da danas pljuješ i psuješ nešto što si zdušno poštovao i podržavao i tada već u zrelom dobu svoga života? E, to mi je nepojmljivo”, naglasio je mitropolit.

Mitropolit Amfilohije je uputio poruku građanima Crne Gore.

“Sa trona Svetog Petra Cetinjskog molim i preklinjem, odnosno Bogom zaklinjem, prvenstveno omladinu Crne Gore, da momentalno i bez čekanja, prestanu svi krvavi obračuni, ubistva i potjere po ulicama naših gradova i po inostranstvu, ali da prestane i nasilje vlasti nad građanima, kao i korupcionaška pravda. To nije Božji put, i na taj način niko neće istjerati ni pravdu ni spasenje. Naprotiv, takva krvna osveta i nasilje donijeće zlo među ljude koje se teško iskorjenjuje. U Imenu Božijem je Sud i Pravda, i to ne smijemo nikad zaboravljati. Ko daje pare na kamatu zlo čini! Ko trguje drogom i širi je među ljude zlo čini! Ko ubija ljude makar to bilo i iz osvete zločini! Ko vrši nasilje u ime države zlo čini! To mora stati. Ako to ne stane, ne treba nam ništa, ni hram ni država. Ako ne stane mržnja i progon brata, kakvi smo mi onda to ljudi, i kako djecu vaspitavamo? Iskorjenjivanje krvne osvete, nepravde i nasilja, borba protiv otimanja tuđeg je amanet Svetog Petra Cetinjskog Crnogorcima, i Gospodnja nauka upućena svim ljudima i to jesu moje prve i poslednje riječi u ovom momentu”, naveo je on.