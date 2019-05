Aprcović: Kotor drže u blokadi jer su im fotelje važnije od građana

Kotor je u blokadi. Nova većina koja je smijenila Vladimira Jokića sa funkcije predsjednika Opštine traži hitnu sjednicu da se izabere novi prvi čovjek grada, ali je predsjednica Skupštine Dragica Perović ne zakazuje.

Predsjednik kotorskog DPS-a Željko Aprcović, za CdM kaže da je potrebno da se sjednica hitno zakaže, jer Kotor i građani Kotora ne mogu da trpe više ovakvo ponašanje pojedinih struktura.

“Zaposleni u organima lokalne samouprave ne primaju svoje zarade. Potrebno je da se sjednica hitno zakaže. Opstrukcijom predsjenice lokalnog parlamenta Kotor se našao u blokadi. Nema odgovornosti prema gradu, građanima i trenutku. Određene strukture nemaju drugi razlog da Kotor drže u blokadi osim što im je fotelja važnija od građana”, jasan je Aprcović.

On je podsjetio da je Skupština opštine Kotor jedina u Crnoj Gori koja nema usvojen budžet jer koalicioni partneri nijesu mogli da dogovore zasijedanje lokalnog parlamenta, što je dovelo do blokade života u gradu i u svim službama koje shodno zakonu obavljaju poslove od javnog interesa.

Kotorski odbor DPS-a pozvao je predsjednicu lokalnog parlamenta Dragicu Perović da što prije zakaže sjednici SO jer, kako su naveli, to od nje traži parlamentarna i većina građana Kotora. DPS je poručio i da je na dobro građana Kotora, Vladimir Jokić prošlost.

Lider Liberalne partije Andrija Popović za CdM je rekao da se hitno mora tražiti formiranje nove parlamentarne većine, koja bi izvukla grad i Opštinu “iz mrtvih” ili eventualno imenovanje, po Zakonu o lokalnoj samoupravi, od strane Vlade, Odbora povjerenika, a tvrdim da su se za to stekli zakonski uslovi u Kotoru 1. aprila, do kada je bio rok za usvajanje Budžeta Opštine za 2019. godinu.

On napominje kako su vanredni lokalni izbori u Kotoru, koji je u teškoj političkoj krizi i pogođen bezvlašću, najpravednija ali i najgora solucija u ovom momentu.

“Po Zakonu, da se uskoro raspišu, ne mogu se organizovati prije jeseni, a do tada bi kriza potpuno eskalirala. Turistička sezona, i sve što ona nosi, zaposleni njih oko 700 u Opštini i javnim preduzećima bez plata, potpuno je ugrožen javni interes”, istakao je Popović.

U DPS-u smatraju da predsjednica Skupštine opstrukcijom jer ne zakazuje sjednicu.

“Predsjednici SO Kotor Dragici Perović data je šansa da zakaže sjednicu do kraja maja. Ukoliko to ne uradi, onda ću ja, kao najstariji odbornik, shodno inicijativi za izbor predsjednika opštine Kotor, to uraditi samo dan nakon isteka roka”, kazao je Jovo Suđić, odbornik DPS-a u opštinskom parlamentu.

On je potvrdio da više vremena za čekanje nema i da je očigledna opstrukcija koju Perovićeva namjerno čini kako bi izazvala što veće nezadovoljstvo građana i oko 700 zaposlenih u lokalnoj upravi koji su posljednju platu primilo 28 marta ove godine.

Da podsjetimo, Kotor je bez predsjednika od 24. aprila. Kako je CdM već pisao, šef kotorskog DPS biće novi predsjednik Opštine Kotor. Za njegov izbor će, kako je potvrdila za CdM, glasati aktuelna šefica Kluba odbornika SDP-a Bruna Lončarević, za koju je SDP saopštio da je isključena iz partije.

“Podržaću Aprcovića. I dalje sam na čelu odborničkog Kluba kotorskog SDP-a. Mandat mi niko ne može oduzeti”, kazala je ona za CdM.

DPS je predložio da Aprcović bude kandidat za novog predsjednika Opštine Kotor, nakon što je krajem aprila sa te funkcije smijenjen Vladimir Jokić iz Demokrata.

Miraš Dušević