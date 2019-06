Aprcović: Perovićeva je smijenjena po zakonu, sad je Jokić na redu

Nije samo ova, već i prošla turistička sezona pokazala sav nerad i propuste aktuelne vlasti u Kotoru, koja ne funkcioniše još od februara prošle godine, rakao je gostujuću u Skala radiju Željko Aprcović, predsjednik OO DPS-a u ovom gradu.

Podsjetimo, juče je u kongresnoj sali hotela Vardar smijenjena predsjednica SO Dragica Perović.

Aprcović je potvrdio da su državni organi i svekolika javnost od prvog dana upoznati sa zapečaćenim vratima palate Bizanti, a zaposleni u SO Kotor tek od juče rade u okviru zgrade opštine, a ne u svojiim radnim prostorima u SO Kotor.

“Juče su proslijeđene krivične prijave protiv Perovićeve i predsjednika opštine Vladimira Jokića zbog zloupotrebe službenog položaja. Ne znam zašto nema reakcije Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru“, rekao je Aprcović.

Skala radiju je jutros kratko iz tužilaštva stigao odgovor koji potpisuje tužiteljka Tijana Čelanović da je pred tim tužilaštvom formiran predmet i da je izviđaj u toku.

“Obesmišljena su prava zaposlenih u okviru Skupštinske službe. Ovim činom prekršen je Ustav, Zakon i Osnovna Deklaracija o lokalnoj samoupravi. Slike zapečaćene skupštinske sale su obišle čitav region. Ovakvo ponašanje kotorske vlasti je nezapamćeno i nezamislivo”, dodaje on.

Kako ističe, iznošenje i upotreba službenog pečata iz SO predstavlja teži prekršaj, a Perovićeva i Jokić nijesu objasnili na osnovu kojeg pravnog osnova su zapečaćena vrata i promijenjene brave.

“Zakon o lokalnoj samoupravi decidno propisuje ko može da štiti prostor SO. Tu dileme nema, to je Skupština, odnosno odbornici u njoj. Postaje očigledno da pred zakonom nijesmo svi isti”, kaže Aprcović.

Komentarišući jučerašnju izjavu Jokića da se juče u kafani mogao birati samo šef sale u kafani u kojoj je održana sjednica SO, Aprcović je kazao da je očigledmo da će oni međusobno morati da traže šefa sale, ali da je i to za njih mnogo.

“Perović nije zakazala sjednicu SO na vrijeme i svi su rokovi istekli. Inicijativu su odbornici skupštinske većine podnijeli 5. juna i to je jedina istina koja je vidljiva iz dokumentacije koja je svima na raspolaganju”, podsjetio je on.

Na pitanje da li je skupštinska većina pogriješila što nije prvo smjenjivala predsjednicu SO pa potom predsjednika opštine, Aprcović je kazao da nije, jer je logično da nakon njegove smjene predsjednica podnese ostavku kao moralni čin.

On je komentarisao i jučerašnju izjavu Perovićeve da će po zakonu održati zakazanu sjednicu za 10. jun sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, a to je zahtjev za njenom smjenom.

“Davljenik za slamku hvata. Sve završeno oko njene smjene u skladu sa zakonom. kupštinska većina pokazala građanima da je je vlast nesposobna i da je grad blokiran njihovim neradom.

Upitan da li je Odluka o razrješenju predsjednice SO formulisana po pravnim uzansama, šef kotorskog DPS-a je kazao da je Skupštinska služba dužna da bude pomoćno radno tijelo odbornicima da koncipiraju odluke i prijedloge, a ona to nije radila.

“Sjednica SO ne mora nužno da bude održana u skupštinskom prostoru i to nigdje nije propisano. Može se dogoditi da se sala renovira i tada se zasijedanja održavaju u nekom drugom prostoru. Tako da ne stoji konstatacija bivše predsjednice SO i predsjednika opštine da je sjednica održana u kafani. Održana je u Kongresnoj Sali hotela Vardar samo zbog toga što im je bila nedostupna skupštinska zala jer su je Jokić i Perovićima nezakonito zapečatili”, ponovio je on.

Aprcović je kazao da će narednu sjednicu SO zakazati skupštinska većina u toku sljedeće sedmice a da je Željko Avramović, shodno zakonu, ovlašćen da rukovodi sjednicom parlamenta do izbora novog predsjednika SO.

“Dogovorićemo se i oko usvajanja budžeta a tokom naredne sedmice će se sigurno održati sjednica So Kotor na kojoj će se izabrati predsjednik SO Kotor. Nakon te, odmah će se zakazati nastavak započete 19. sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda: smjena predsjednika opštine Jokića”, najavio je on.

Aprcović je negirao navode Jokića na juče održanoj konferenciji za odabrane medije, da svi odbornici nijesu znali za vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

“Oni su odbili prijem materijala. Mi smo odradili svoj dio posla i svi koji su htjeli da se odazovu, odazvali su se jučerašnjem zasijedanju SO Kotor”, kategoričan je Aprcović, čvrst u stavu da je Kotor konačno deblokiran i da će profunkcionisati u punom kapacitetu u najskorije vrijeme.