Aprcović: Skupštinska većina danas podnosi prijedlog za nastavak sjednice o smjeni Jokića

Predsjednik OO DPS-a Kotor Željko Aprcović je, gostujući u Skala radiju, izjavio da će danas skupštinska većina od 17 odbornika (ukupno 33) podnijeti prijedlog za nastavak sjednice SO Kotor i razrješenje Vladimira Jokića sa mjesta predsjednika opštine, budući da je Upravni sud poništio odluku o njegovoj smjeni koju je izglasala skupštinska većina, 18 odbornika na sjednici održanoj 24 aprila ove godine.

On nije želio da komentariše odluku Upravnog suda Crne Gore koji je poništio odluku o smjeni predsjednika Opštine Kotor, podsjetivši da je većinom glasova 18 odbornika, Jokić smijenjen sa funkcije predsjednika Opštine Kotor 24. aprila ove godine.

Riječ je o glasovima odbornika Socijaldemokratske partije, Demokratske partije socijalista, Hrvatske građanske inicijative, Liberalne partije i Socijaldemokrata.

“Ne želim da komentarišem odluku Upravnog suda koji je, po meni, napravio krucijalnu grešku jer nije do kraja sagledao osnovno materijalno i činjenično stanje“, rekao je Aprcović.

On je objasnio da je predsjednica Skupštine opštine Dragica Perović zakazala sjednicu zadnjeg dana zakonskog roka od 30 dana od podnošenja inicijative i da je taj rok isticao 24 aprila.

Po njemu je upravo manipulacijama Perović izazvana ova situacija jer vremena za odlaganje sjednice više nije bilo.

Aprcović je podsjetio da na sjednici 24. aprila nije utvrđen ni dnevni red, niti je odbornicima omogućeno da bilo što kažu.

Perovićeva je samo spiker, odnosno prva od 33 odbornika i ona po njemu ali i po zakonu nema pravo da odlučuje u ime odbornika koje pritom i ne konsultuje.

“Perovićeva je mogla da prekine sjednicu samo ukoliko ne postoji kvorum ili ako se odbornici sa tim slože. To nije ispoštovano”, konstatovao je Aprcović.

Navodi da je prekid isključivo samovolja predsjednice SO koja nije željala da ispoštuje volju većine.

Ono što posebno para uši, kazao je šef kotorskog DPS-a, je konstatacija Upravnog suda da je riječ o grupi odbornika, “kao da smo odbornici sa ulice.

“Mi nijesmo grupa odbornika nekih tamo. Mi smo Skupštinu održali u prostojima Skupštine po Poslovniku o radu a ne na trgu i na protestima. DPS-u kao najjačoj opzicionoj partiji nije omogućeno da bude stranka u postupku a Željko Avramović , odbornik DPS-a na sudu je bio u svojstvu građanina bez prava glasa”, rekao je Aprcović.

Na pitanje ko je koga i zašto tužio , Aprcović je odgovorio da je jedna strana (Jokić) sebe i tužila i branila (Perović), tim prije što je predsjednica skupštine priznala tužbeni zahtjev bez konsultacije sa odbornicima, pokazujući prema njima nepoštovanje, kao što je to radila i u minule dvije godine.

“Zašto ništa od ovoga nije uvažio Upravni sud pitanje je za njih”, kazao je Aprcović, vjerujući u logiku da je potpuno prirodno da se predsjednik opštine razrješava po istom principu po kojemu se i bira i da je za to neophodno imati većinu od ukupnog broja odbornika.

“U ovom slučaju izigrana je volja birača na način da odbornici nijesu imali mogućost da iznesu svoj stav”, objašnjava Aprcović.

On je saopštio i da skupštinska većina danas podnosi zahtjev da se sjednica nastavi iz razloga što je na konferenciji za medije juče čuo da se radi i o prekinutoj sjednici.

“Ukoliko predsjednica Perović ne prihvati zahtjev većine odbornika, odredićemo ličnost koja će predsjedavati, što nam zakon daje za pravo”, rekao je on.

Takođe je podsjetio da je večina odbornika u roku i po zakonu podnijela inicijativu za smjenu Dragice Perović sa mjesta predsjednice kotorskog parlamenta.

“Stoga ćemo tražiti da se pod hitno zakaže sjednice SO, kako Perovićeva ne bi činila zloupotrebe na koje je navikla i kojima krši osnovna prava demokratije”, navodi on.

Na kraju se Aprcović zapitao da li na svijetu ima primjera da manjina odlučuje za većinu, a većina se naziva grupom odbornuika po Upravnom sudu.

On je podsjetio na protesni skup Jokićevih pristalica 24. aprila ispred palate Bizanti kojem se pridružila predsjednica Skupštine onog trenutka kada je napustila skupštinsku salu. Tada su, kazao jeAprcović, grubo vrijeđani odbornici, što je neprimjereno u demokratiji.

Na pitanje da li će se izviniti Jokiću zbog toga što su ga smijenili sa funkcije gradonačelnika, a on je to od njih tražio na konferenciji za medije, Aprcović je odgovorio pitanjima Zar ne bi trebao da se neko drugi koji tvori vlast izvinjava što grad ne funkcioniše, što nema budžeta i starteških planova, što je na ovaj način dočekana turistička sezona i kotorsko kulturno ljeto?

“Tome DPS ničim nije doprinjela jer smo bili spremni i sada smo spremni da uđemo u parlament i razgovaramo o vitalnim funkcima grada. Neka zakažu sjednicu ako imaju većinu i ako je sve, kako navode, med i mlijeko. Mi ćemo prisustvovati. Ali oni to neće. Zar je to ispunjavanje svih obećanja građanima? Po mom ličnom, političkom i profesionalnom ubjeđenju nije“, rekao je on.

Perovićeva je obavijestila odbornike da otkazuje sjednicu SO koju je zakazala za 14. jun.

“Ona na to nema pravo. Definitivo se radi o kršenju zakona od strane Perovićeve. Ona je trebala je da otvori sjednicu i upozna odbornike i građane sa odlukom Upravnog suda ali i da zakaže novu u konusltaciji sa odbornicima. Ona od toga ništa nije uradila”. kazao je on, saopštavajući da se u redovima njegove partije još nijesu odlučili da li će na ovu odluku uložiti žalbu Vrhovnom sudu Crne Gore.

Što se tiče odnosa Perovićeve i Jokića prema odbornicima u SO, Aprcović je kazao da na to najbolje ukazuje činjenica da im se od februara ne isplaćuju primanja od 200 eura mjesečno, što je zakonska obaveza.

Što se tiče opomene Vlade izrečeno kotorskoj SO i roka od 20 dana za eventualno uvođenje prinudne uprave, koji ističe 24. jula ove godine, ukoliko se ne učine odgovarajući pomaci, šef kotorskog DPS-a kaže da vjeruje da to toga neće doći jer je jasno da postiji skupštinska većina a njihovi stavovi se moraju poštovati.

Aprcović se osvrnuo i na činjenicu da je sud kada odluči u njihovu korist najbolji a kada im presuda nije po volji onda se radi o režimskom, vladajućem instrumentu.