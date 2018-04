Bajčetić Demokratama: Vi ste kancer u opoziciji

Na žalost, ovih dana smo svjedoci bozočnih napada na DF od jednog dijela opozicije. Nisam srećan zbog toga. A ovo iz razloga jer i sam znam da to iskreni opozicioni narod u CG ne podržava, i jako je razočaran time, jer to ne doprinosi opštem opozicionom interesu koji bi valjda trebao da ima za cilj smjenu visedecenijske vlasti, napisao je na svom Fejsbuk profilu funkcioner DF-a Nikola Bajčetić.

Ti napadači, dodaje on, na žalost predstavljaju glavni kancer opozicije, što se pokazalo od samog njihovog osnivanja, jer uvidom u činjenicno stanje njihovog djelovanja, vidjeli smo da je rezultat njihovog bivstvovanja na političkoj sceni zapravo to sto “žive” na političkoj sceni zavhaljujući biračkom tijelu DF-a.

“A ti napadi su neosnovani i vrijeđaju inteligenciju svakog građanina. Ali ne želim da se DCG bavim ovim postom, već da pozovem onaj dio iz GP URA da se osvijesti i ogradi od određenih stavova njihovih kompromitujućih funkcionera, a i ovo iz razloga s što je nedavno došlo do sukoba između predsjedništva DCG i GP URA upravo oko situacije u kojoj se trenutno nalazi CG opozicija, zahvaljujući glavnom kanceru opozicije. Mi u DF ćemo nastaviti nasu borbu, bezkompromisnu, protiv ove vlasti, a ta borba danas svjedoči činjenicom da je jedan od lidera DF Milan Knežević u zatvoru kao politički zatvorenik. Takođe, navodi DCG da su DF i DPS isto, padaju u njihovo političko blato iz kojeg su se izlegli, iz razloga što smo mi, pojedini funkcioneri DF prošli kroz spuške kazamate kao politički zatvorenici ove vlasti, dok su oni peglali svoje crvene kravate i sjedjeli sa Milom,” poručio je funkcioner Demokratskog fronta.

On je pozvao sve prijatelje na strpljenje. “Izgleda da moramo da pobijedimo ovaj kancer u opoziciji kako bi pobijedili konačno glavnu bolest koja već više decenija uništava CG. A obećavam da ćemo to uraditi samo istinom i činjenicama”, naveo je on.

