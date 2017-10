Bečić: Camaj najbolji nosilac liste za izbore u Tuzima

Predsjednik Demokarta Aleksa Bečić, predstavio je na današnjoj konferenciji nosioca izborne liste te partije, Štjefana Camaja, na izborima za Skupštinu opštine u sastavu Glavnog grada Tuzi, ujedno i predsjednik Demokratskog savjeta Demokrata. Konferenciji su prisustvovali i članovi Inicijativnog odbora Demokrata u Tuzima, Marija Nikčević i Ramadan Bećaj.

“Siguran sam da Demokrate imaju najboljeg nosioca liste za izbore u Tuzima”, kazao je Bečić.

Bečić se osvrnuo na probleme sa kojima se susreću žitelji Malesije, od kojih se kako on smatra, kao glavni nameće uvoznički lobi, koji poljoprivrednicima sa ovog podneblja čini život nemogućim, a sav rad i svu muku uzaludnom.

“Podsjećam i na brojne primjere prevara i neispunjenih obećanja kojima su od strane DPS-a bili izloženi mještani Malesije. Demokrate su na području Tuzi realizovale već dva prstena kampanje “od vrata do vrata”, na koju DPS nema odgovor. Kao posljedica kampanje, ali i čistine i sadržaja programske ponude, Demokrate na ovom, ali i na drugim područjima širom Crne Gore, bilježe samo rast podrške i priliv novih članova”, istakao je Bečić.

On je rekao da bilo da da se govori o Petnjici, o Cetinju, o Tuzima, o Mojkovcu ili o Podgorici, ideja Pobjeda, a ne podjela se nezaustavljivo širi u Crnoj Gori.

“Građani Tuzi su se nagledali maćehinskog odnosa i Vlade Crne Gore i DPS-a, a posljednji potez Demokratske partije socijalista da građane Tuzi u roku od 9 mjeseci izvedu 3 puta na birališta, govori o tome da oni mještane Tuzi gledaju samo kao brojke, kao glasove. To je za prezir, to je za osudu i to će, siguran sam, biti kažnjeno od strane ljudi sa ovog područja na predstojećim izborima”, zaključio je predsjednik Demokrata.

Štjefan Camaj izjavio je da odluku Demokratske Crne Gore da bude nosilac izborne liste Demokrata za Opštinu Tuzi za izbore zakazane u novembru ove godine prihvata sa osjećajem časti i velike odgovornosti.

“Moj optimizam ne gradim samo na kritici lošeg, nego na istinskom ubjeđenju da dobro mora prevladati i na istiskoj volji da uvijek radim sa dobrim ljudima, kojima je opšti interes ispred bilo čijeg ličnog interesa. Duboko vjerujemo da će građani povjerenje pokloniti Demokratama, kao pravom i istinskom garantu demokratskih promjena i u Tuzima i u Crnoj Gori. Potvrdu za to nalazimo u velikoj podršci građana sa kojom se susrećemo prilikom svakodnevnih posjeta domaćinstvima širom Crne Gore. Na takvu podršku smo naišli i u Malesiji obilazeći je i prethodnih dana”, saopštio je Camaj. On je kazao da je građanima Tuzi potrebna opština koja će doprinjeti bržem ukupnom materijalnom i društvenom razvoju njihovog kraja.

“Takvu opštinu građanima Malesije ne može donijeti DPS vlast, koja ih je u posljednje tri decenije prevarila bezbroj puta.Za građane Malesije imamo jasnu programsku ponudu posvećenu životnim potrebama građana Tuzi i načinom njihovog rješavanja. Kao što su: infrastrukturno opremanje ovog područja u skaldu sa realnim potrebama i nagomilanim problemima, stavljanje bogatih prirodnih resursa u funkciji razvoja ovog kraja i otvaranje novih radnih mjesta – kako nebi Tuzi bili područje sa kojeg se iseljava, već se ostaje”, zaključio je Camaj.