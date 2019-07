Bečić: Dok pajserima mijenjaju vlast u Kotoru, svi ćute

Današnji, finalni čin pravnog nasilja, političke korupcije, pajser demokratije, koji se odigrao u Skupštini opštine Kotor, razrješenjem Vladimira Jokića, jeste dokaz da je u Crnoj Gori sve dozvoljeno. Pri tome, ako imate pajser, hotelsku salu, sklonost i mogućnost za koruptivne radnje, a uz sve to i zaštitu Vlade Crne Gore, odnosno klasične filijale Mila Đukanovića, možete da dolazite na vlast kad god vam padne na pamet. Nema veze što nemate većinsku podršku građana, čak i na “vašim” izborima 2016. godine. Nema veze što čak i “vaš” predsjednik prođe u Kotoru kao bos po trnju na predsjedničkim izborima 2018. godine. Kad ne može “koverta”, “1 zaposleni 4 glasa”, kupovina ličnih karata, kad i pored toga izgubite, onda može pajser i hajdučija.

S obzirom na to da često čujemo kritike na račun nas, dosljednih opozicionih poslanika koji eto, gle čuda, nećemo da prekinemo bojkot Parlamenta, nećemo da legitimišemo krađu iz 2016. godine, nećemo da pristanemo na DPS “Odbor za pokradene izbore” koji je prema priznanju DPS-a formiran na Đukanovićevu inicijativu, odnosno inicijativu upravo onih zbog kojih izbori nijesu pošteni, hajde da konačno čujemo šta svi ti kritičari i iznutra i vani, misle o sudski potvrđenoj nezakonitoj smjeni Jokića, Andrijane Kadije, članova Savjeta RTCG-a, pajser demokratiji, kupovini odbornika, gaženju izborne volje, gaženju Ustava, “koverti”, “snimku”, kupljenim ličnim kartama, šumarskoj, putarskoj i hidro mafiji koje decenijama haraju Crnom Gorom. Hajde da čujemo šta o tome mislite, ali jasno i decidno, ako nije zabranjeno za komentarisanje?

I na kraju, jedno zapažanje. Nekoliko mjeseci je trajala naša teška, intenzivna, pravna i politička borba za očuvanje Kotora i izborne volje građana tog drevnog grada, jednog od ostrva slobode, koji smo uspjeli osloboditi 2016. godine. Ta borba će se nastaviti. Mi, kao Demokrate na svim nivoima, zajedno sa uvaženom gospođom Dragicom Perović, slobodan sam reći najboljom predsjednicom SO Kotor u posljednjih nekoliko decenija i pojedinim lokalnim funkcionerima određenih opozicionih partija, dali smo i nastavićemo da dajemo maksimum u odbrani Kotora. Međutim, ono što je zapanjujuće jeste da sa državnog nivoa, osim Demokrata, rijetki su primjeri, odnosno skoro da nije bilo opozicione partije koja nam je makar javno htjela pomoći u očuvanju Kotoru. Desio se muk i tajac. Kao da ne vršimo zajedno vlast, kao da to nije njihova vlast, kao da njihovi funkcioneri na lokalu, nijesu njihovi. Neki su izabrali da im partneri budu korumpirane stranke i korumpirani političari. Srećno bilo. Samo nemojte da me neko ponovo pita zašto nećemo u neki DPS “Odbor za pokradene izbore”. Sa kim? Sa onima koji su nam ukrali pošteno dobijenu vlast u Kotoru, koji kradu, obijaju i varaju. Sa onima koji im u tome pomažu ili onima koji na sve to ćute. Neka hvala. Ponoviću ono što sam rekao prije par mjeseci, radije u borbu sa pet iskrenih, nego sa deset od kojih će vas makar jedna prodati, a makar jedan izdati. Borba je tek počela. Ne brinite. Kondicije imamo dovoljno da istrajemo i pobijedimo DPS i njihove pomagače. Naše vrijeme tek dolazi.