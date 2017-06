Bečić: Ne vraćamo se u parlament dok se ne ispune uslovi

Poslanici Demokratske Crne neće se vratiti u Skupštinu dok se ne odrede datumi vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora u Nikšiću, ne riješi „državni udar“ i ne stvore uslovi za fer i slobodne izbore, rekao je predsjednik te partije, Aleksa Bečić u razgovoru sa ambasadorom Italije u Crnoj Gori, Vićencom del Monakom.

Kako je saopšteno iz Demokrata, Bečić je ambasadora upoznao sa aktuelnom složenom političkom i institucionalnom krizom koja pogađa Crnu Goru i njene građane.

Takođe informisao je del Monaka o poznatim stavovima Demokrata u vezi sa razrješenjem političke krize.

“Demokrate se neće vratiti u Skupštinu dok se kumulativno ne ispune sljedeći uslovi – odredi tačan datum vanrednih parlamentarnih izbora, datum ponavljanja jednopartijskih lokalnih izbora u Nikšiću, pravno, politički i bezbjednosno ne razriješi „državni udar“, i dok se ne stvore svi nepohodni uslovi za održavanje fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori”, kazao je on.

Bečić je rekao da su Demokrate prepoznate po držanju date riječi, principijelnosti, dosljednosti i preciznim i jasnim stavovima.

“Stoga ćemo se i prilikom razrješenja ove izuzetno duboke političke i institucionalne krize rukovoditi našim principima”, saopštio je Bečić i naglasio da je riječ najveća svetinja te partije.

On se osvrnuo i na izuzetno složenu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori.

Bečić je predočio del Monaku da Crna Gora ima ubjedljivo najveći stepen zaduženja, i da, kako je kazao, sa više od 60 odsto bruto domaćeg proizvoda premašuje sve mastrihtske kriterijume.

Istakao je da Crna Gora ima najveći trgovinski deficit od svih zemalja u regionu i da poreski dug Crne Gore prelazi 700 miliona eura.

“U oblasti koncesija vrše se raznorazne zloupotrebe i na taj način se gubi na stotine miliona eura, i da sve to doprinosi produbljivanju ekonomsko-socijalne krize”, kazao je Bečić.

On je ocijenio da su nove Vladine mjere štednje pokazatelj vođenja katastrofalne ekonomske politike.

“Nove mjere dovešće samo do još većeg osiromašenja građana i do gubljenja ekonomske samostalnosti, odnosno do ekonomskog posrnuća Crne Gore”, smatra Bečić.