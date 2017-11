Bečić u Tuzima poručio da je dosta bilo nacionalističke histerije i podjela

Demokrate su na izbornoj konvenciji u Tuzima osule paljbu po DPS-u. Najglasniji je bio lider Aleska Bečić koji je poručio da je DPS dugo obmanjivao žitelje ovog kraja. On je podsjetio Tuzanke i Tuzane, na, kako je kazao, sva lažna obećanja DPS-a i na sve podmukle podjele koje je ova grupica pravila kako bi lakše pljačkala Crnu Goru, dok su obični građani jedva sastavljali kraj sa krajem.

“Koliko puta su vas doveli do suza zato što ste svoj višemjesečni rad na njivama morali baciti ili prodati za bagatelu? Koliko puta nijeste djetetu imali da date da pođe do grada? Koliko puta ste pomisli: kako ću izdržati još 20 dana do plate ili penzije? Pa dosta je više pa da su mi otac i majka u pitanju, a ne grupa profitera, šovinista, nacionalista i kriminalaca, koji bi posvađali dva oka u glavi samo da sačuvaju ono što su lopovlukom godinama sticali. Zato mladost u fabrike, kriminalci u zatvore, zato djeca u školske klupe, a svađalice na margine političke istorije, zato Štjefan i Marija, Samir i Anđela, Senada i Bogdan, a ne Milo i Aco i Brano, Duško i razne Supice”, bio je jasan Bečić.

Predsjednik Demokrata je u svom govoru poručio funkcionerima DPS-a da se manu nacionalističke histerije i podjela, već da odgovore gdje su svi projekti koje su obećali da će realizovati u Tuzima.

“I kad nemaju odgovor onda odmah krenu o partizanima, o četnicima, o Dubrovnku, o Srebrencici, o Miloševiću. Gospodo, to je znak da ste nemoćni. Da ne znate što ćete više. Ja i Štjefan Camaj (nosilac liste Demokrata u Tuzima) smo bili u vrtiću i osnovnoj školi kada su se dešavali ti nemili događaji, a ni ja ni Štjefan ni niko iz ove sale nije komandovao tim događajima. Komandovao je član Vrhovnog savjeta odbrane i sadašnji predsjednik DPS-a, Milo Đukanović. Nego, jasno je meni da se u 41, 91. vraća onaj ko bi da prećuti 2017. E, neće moći. Zato umjesto priče o njihovom ratnom drugu Šešelju, četnicima i partizanima, recite vi nama: Gdje je sportska dvorana koju ste obećali? Gdje je zelena pijaca koju ste obećali? Gdje je vrtić? Gdje je osnovna škola na Karabuškom polju? Gdje je put Golubovci-Mataguži-Tuzi? Gdje je bulevar ka Podgorici? Gdje su otkupne stanice za poljoprivredne proizvode?! Gdje su milioni koje ste pokrali?”, upitao je Bečić.

Lider Demokrata je na kraju rekao da Demokrate neće dozvoliti da mala grupa koja predvodi DPS sebi i svojim familijama na račun građana obezbjeđuje luksuzne živote, dok gotovo svi građani žive na rubu egzistencije i poručio da kako smo ih pobijedili u tri primorske opštine, da ćemo ih tako pobijediti i cijeloj Crnoj Gori.