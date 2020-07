Blaćenjem Crne Gore i Đukanovića IFIMES usvojio srpsku politiku

Vesna Šofranac

Crnogorci ne treba da mnogo razmišljaju šta govore stranci, jer po definiciji suvereniteta, i po Povelji UN, suverene države odlučuju same o svojim poslovima i nezakonito je svako miješanje drugih država. Dakle, sve to lobiranje po svijetu i propaganda Srbije, sve su to pucnji iz prazne puške. Intenacionalno pravo je na strani Crne Gore i Đukanovića, to nisu ćorci nego najmoćnije oružje u arsenalu svake suverene države, kaže u razgovoru za Dnevne novine dr Muhamed Borogovac, analitičar, publicista, nekadašnji saradnik Međunarodnog instituta IFIMES, danas američki actuary matematičar u bostonskoj osiguravajućoj kući.

Borogavac je devedesetih godina prošlog vijeka napustio Bosnu i Hercegovinu, nakon sukoba sa politikom tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića. U razgovoru za Dnevne novine govori o tom periodu, o IFIMES-u o direktoru Zijadu Bećiroviću, naglašavajući da zaokret u analizama Instituta upućuje na sumnju da su se infiltrirali srpski agenti.

Svojevremeno ste bili saradnik Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane (IFIMES) čije su analize u jednom periodu bile respektabilne, da bi se u posljednje vrijeme dogodio totalni zaokret kada je o Crnoj Gori riječ. Da li ste i dalje uključeni kao saradnik IFIMES-a, kakvo je Vaše viđenje djelovanja Instituta?

BOROGOVAC: Da budemo precizni, ne radi se o nekoj formalnoj saradnji. Opisaću kako je došlo do naše neformalne saradnje. U jednom od mojih članaka u Online Glasniku Bosanskog kongresa, krajem devedesetih, ja sam stao u zaštitu generala Armije Republike BiH Sefera Halilovića. Naime, Halilović je još za vrijeme rata, kritikovao predsjednika Izetbegovića koji je suprotno Ustavu Republike BiH i suprotno svojoj predsjedničkoj zakletvi pristao da pregovara sa Karadžićevim Srbima o promjeni Ustava Republike BiH.

Izetbegović je tim pregovorima ponovo otvorio pitanje Ustava RBiH, koje je priznanjem RBiH i prijemom u UN bilo povoljno riješeno za Republiku BiH. Ti pregovori su otvorilli put Srbima do formalnog konstituisanja Republike Srpske. Zbog tog Halilovićevog sukoba sa Izetbegovićem, režimski mediji su demagoški pokušali diskreditovati Halilovića, zato što je bio predratni oficir JNA i “agent KOS-a”. Ja sam tada u Glasniku stao u zaštitu generala Halilovića riječima, parafraziram: “Tada je Jugoslavija bila naša država, i on je bio u službi svoje države. Važno je da je Halilović stao na pravu stranu, u odbranu Republike BiH, kada se raspala Jugoslavija, da nije ostao vjeran Srbiji i JNA, kao mnogi drugi KOS-ovci i UDBA-ši.”

Tada mi se javio mr Zijad Bećirović, jer mu se veoma svidjela moja pozicija o Haliloviću. Uskoro mi je postalo jasno da je on u sličnoj situaciji, da je vjerovatno bio pripadnik neke jugoslovenske tajne policije. On me tada predstavio Bakhtijaru Aljafu koji je u to vrijeme bio diretor IFIMES-a. Poslije su mi nesebično dali email adrese IFIMES-a, a to su email adrese svih evropskih parlamentaraca i funkcionera EU, te smo na te adrese počeli slati naša internacionalna izdanja Online Glasnika.

Kontaktirate li sa nekim iz Instituta?

BOROGOVAC: Ne kontaktiram više. Naime, kada su u IFIMES-u organizovali tribinu u Ljubljani za nekog Petra Đokića, čovjeka kojem je najvažnija stavka u biografiji da je bio pripadnik srpske vojske u BiH, ja sam im 4. jula 2018. poslao ljutitu poruku.

Kakvu poruku?

BOROGOVAC: Sljedeće sadržine: Zijade, “borci Republike Srpske”, a čiji je Petar Đokić ministar, pripadnici su jedne zločinačke organizacija tzv. “Vojske Republike Srpske” koja je počinila genocid nad nesrpskim narodima Bosne i Hercegovine, a što je u presudi iz 2007. godine na najvišem svjetskom sudu, Internacionalnom sudu pravde u Hagu i pravosnažno potvrđeno, kada je Srebrenica u pitanju.

Zato, nema nikakvog razloga da ih bilo ko legalizuje, da im daje tribinu, a pogotovo ne jedna “slovenačka” institucija za koju vi radite. Slovenija je cijelo vrijeme podržavala jedinstvenu Republiku BiH, bila za očuvanje cjelovite Bosne i Hercegovine, a vi radite sve suprotno.

Mi znamo da je jugoslovenska tajna policija svugdje imala svoje prste, da je u svoje redove pridobila nekaraktere i među Albancima i među Bošnjacima, ali se nadamo da vi niste u toj kategoriji, da su vaše dosadašnje “greške” bile slučajnost, i da ćete prekinuti vašu praksu podrške rezultatima agresije i genocida u BiH.

Posljednjih godinu i po, a posebno nakon što je Crna Gora usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijesti , IFIMES objavljuje tendenciozne, neprovjerene, i lažne informacije o CG, predsjedniku Đukanoviću. Neke od tih informacija crnogorska vlast zvanično je demantovala…

BOROGOVAC: Da, Srbija koristi sva sredstva protiv Đukanovića, uključujući i pandemiju. Srbiji smeta Đukanović, jer se ponaša kao predsjednik suverene države. Zato će Srbija pokušavati na sve načine da Đukanovića diskredituje, da dovede nekoga kome će Srbija biti važnija od Crne Gore, nekoga ko će trgovati sa Ustavom domovine, kako je to radio Alija Izetbegović u Bosni i Herceogvini.

Po internacionalnim zakonima, niko nema pravo da se miješa u unutrašnje stvari suverenih država, a to i Đukanović i Srbija znaju. Zato ne dolazi u obzir nikava vojna intervencija iz Srbije. Zato Srbija pokušava da iznutra destabilizira Crnu Goru, gdje kao povod koristi Zakon o slobodi vjeroispovijesti.

Vi ste odgovorili IFIMES-u na njihov tekst o Crnoj Gori. Šta je Vas motivisalo da se uključite? Šta je osnovna poruka Vašeg reagovanja?

BOROGOVAC: U sjedištu UN-a u Njujorku, 19. septembra 2018, IFIMES-u je dodijeljen „Specialni konsultativni status UN-a”. Zatim smo čuli vijest da je 12. februara 2019, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio direktora (FIMES-a doc. dr. Zijada Bećirovića).

Pretpostavljam da je čast koju mu je ukazao predsjednik Srbije bio veliki podsticaj Bećiroviću da nastavi svoj posao za Srbiju. Analize IFIMES-a su postale još pristrasnije. Kao primjer, citiram početak jedne IFIMES-ove Analize izbora na Kosovu: “Na Kosovo će se 6. oktobra 2019. godine održati četvrti parlamentarni (prijevremeni) izbori od samoproglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine.”

Dakle, IFIMES je potpuno usvojio srpsku terminologiju, tj. srpsku “istinu” o Kosovu, po kojoj je Kosovo “samoproglašena” država, bez obzira što je Republika Kosovo priznata od većine svjetskih nacija, uključujući i većinu evropskih nacija, uključujući i samu Sloveniju. U toj nepotpisanoj analizi, inače pisanoj čistim srpskim (ekavskim) jezikom, sve je crno na Kosovu, albanski političari su kriminalci ili ratni zločinci, dok je Vučić opisan kao novi srpski svetac. Kada je IFIMES 30. maja 2020. objavio analizu posvećenu Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pod naslovom: “Dodik i Đukanović destabilizirajući faktor na Balkanu i u Evropi?” ja sam im sarkastično odgovorio, na engleskom, a slijedi bosanski prevod:

“Ovo je primitivna direktna srbijanska propaganda. Bilo je veoma mnogo srpskih agenata u svim jugoslovenskim narodima i sada je očigledno da su se infiltrirali i u IFIMES. Istina je potpuno suprotna, Đukanović je stabilizirajući faktor mira na Balkanu, jer je on jedini koji zna kako da se bori protiv srpskog ekspanzionizma miroljubivim sredstvima.”

Pominjete nedavnu analizu IFIMES-a. Otkud poređenje Crne Gore, članice NATO-a, lidera u evropskim integracijama sa BiH, odnosno Republikom Srpskom? Kako objašnjavate takav kontekst analize, kao i povlačenje paralele između Dodika i crnogorskog predsjednika Đukanovića? Šta se ovim željelo postići?

BOROGOVAC: Srbija je povodom crnogorskog Zakona o slobodi vjeroispovijesti uspjela izvesti mitingaše (“litijaše”) na ulice Crne Gore i tako u svijetu stvoriti sliku etnički podijeljene Crne Gore. U propagandne svrhe, oni to sada uveličavaju tako što porede Crnu Goru sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, razlika je ogromna. U mnogim državma svijeta imamo nemire na ulicama, i to etničke ili rasne demonstracije. Nažalost, jedino u Bosni je njen predsjednik pristao da mijenja Ustav i crta etničke granice da bi tako legalizovao pobunjenike protiv vlastite države, i pretvorio ih u političare i policajce na pola teritorije BiH. Ogromna razlika je između mitingaša (sada kažu “litijaša”), koji nemaju nikakav pravni status i ne predstavljaju nikakvu priznatu društveno-političku zajednicu u Crnoj Gori, i Bosne, gdje su takvi pobunjenici protiv države legalizovani kao “entitet”, tj. država u državi, i sjede u institucijama BiH.

Mislim da za razliku od tadašnjih bosanskih lidera, Crnogorci nikada neće potpisati nešto što će upropastiti njihovu državu, a bez crnogorskog potpisa litijaši ne mogu postići baš ništa, osim da budu ono što su i sada ravnopravni građani svoje države Crne Gore.

Što se tiče isticanja Dodika kao destabilizirajućeg faktora BiH, radi se o taktici kojom se svaljuje krivica, na jednoga čovjeka, običnog smrtnika, da se ne dosjetimo da je problem sistemski, tj. problem je postojanje Republike Srpske, koja blokira put BiH u Evropu i NATO.

Na vaše pitanje, šta se željelo postići poređenjem Đukanovića sa Dodikom odgovor je očigledan:”Radi se o običnom bacanju blata na Đukanovića.”

U analizi se, između ostalog, navodi da “analitičari smatraju da se vodeće zemlje moraju ozbiljno pozabaviti Đukanovićem i Crnom Gorom”, da Đukanović treba da ode kako bi se “prvi put proveli slobodni, pošteni i demokratski izbori.” Iste ove riječi slušamo od prosrpskih partija u Crnoj Gori, od sveštenika i poglavara SPC. Do prije dvije godine, IFIMES je upozoravao na ruski i srpski uticaj. Otkud sada ovolika promjena?

BOROGOVAC: Mislim da je taj zaokret vezan za povećan uticaj Bećirovića, koji je u međuvremenu doktorirao i postao direktor IFIMES-a.

Inače, Crnogorci ne treba da mnogo razmišljaju šta govore stranci, jer po definiciji suvereniteta, i po povelji UN, suverene države odlučuju same o svojim poslovima inezakonito je svako miješanje drugih država. Dakle, sve to lobiranje po svijetu i propaganda Srbije, sve su to pucnji iz prazne puške. Internacionalno pravo je na strani Crne Gore i Đukanovića, to nisu ćorci nego najmoćnije oružje u arsenalu svake suverene države.

PRIPADNICI JUGOSLOVENSKIH TAJNIH SLUŽBI U VELIKOSRPSKOM PROJEKTU

Da, kakav je interes jednog međunarodnog instituta da se služi manipulacijama?

BOROGAVAC: Sudeći prema imenu, Zijad Bećirović potiče iz bošnjačke porodice. Međutim, za vrijeme Jugoslavije, Bošnjaci su bili izloženi intenzivnoj i veoma uspješnoj asimilaciji u Srbe. U jugoslovenskom “bratstvu i jedinstvu” bilo je zabranjeno i kazati ime Bošnjak! Dugo je bilo samo pet baklji u grbu Jugoslavije bili smo osuđeni kao narod na nestanak.

U velikoj mjeri školstvo je bilo podređeno posrbljavanju djece iz nesrpskih naroda. Zato su se mnogi Bošnjaci posrbili. Mi ih zovemo posrbice. To nije nikakav podrugljiv naziv, to je riječ koja opisuje grupu ljudi za koje svi znamo da zaista postoje. Pretpostavljam da su i mnogi mališani Crnogorci i Hrvati usvojili srpsku kulturu i sistem vrijednosti za vrijeme školovanja u Jugoslaviji. Slovenci, Makedonci i Albanci su bili svojim jezikom izolovani od velikosrpskih uticaja i tako donekle zaštićeni od asimilacije u srpsku kulturu, politiku i općenito, srpski sistem vrijednosti koji je dominirao Jugoslavijom. Za razliku od Emira Kusturice, Dževada Galijaševića i nekolicine poznatih posrbica iz Bosne, ima još veoma mnogo ljudi koji su jednako vatreni Srbi u duši, ali to ne kazuju javno zbog okoline, prijatelja, rodbine….

Takvi ljudi su rado bili pripadnici jugoslovenskih tajnih policija i niko njih ne mora plaćati niti ucjenjivati da pomažu Srbiji. Oni to rade iz ideoloških razloga. Sudeći prema Bećirovićevom ponašnju, on je jedan od takvih ljudi, i tu nalazimo motive njegovog djelovanja. Poznato je da je velikosrpski projekat stavio u svoju funkciju većinu pripadnika jugoslovenskih tajnih službi, iz svih naroda bivše Jugoslavije. Srbija je naslijedila gotovo netaknute jugoslovenske tajne službe.

Jasno je da iza posljednjih analiza stoji Zijad Bećirović

Ko je Zijad Bećirović, izvršni direktor IFIMES-a? Da li on stoji iza ovih analiza? Kako Vi tumačite to što su Institut napustili Stjepan Mesić i Budmir Lončar?

BOROGAVAC: Jasno je da Bećirović stoji iza posljednjih analiza IFIMES-a, a već sam objasnio šta ja mislim da su njegovi motivi. Mesić i Lončar su ljudi od integriteta koji se vjerovatno ne mogu pomiriti sa time da je njihovo ime vezano na bilo koji način sa tako pristrasnim, neistinitim prosrspkim “analizama” i zato su napustili.

Spekuliše se da je IFIMES promijenio politiku nakon što se u februaru prošle godine Bećirović sastao sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem kojeg je do prije dvije godine u svojim analizama tretirao kao glavnog remetilačkog faktora u regionu, da bi posljednjih mjeseci upravo Vučić bio “pomiritelj”.

BOROGAVAC: Ovim činjenicama koje ste u vašem pitanju pobrojali vi ste u stvari dokumentovali da je IFIMES svojim zaokretom sebi zabio veliki autogol.

Naime, kakva je to “analiza” ako je tako proizvoljna, ako ne zavisi odobjektivnih činjenica, nego od toga ko će biti direktor, ili od nekog susreta direktora insituta sa nekim državnikom?! Nikome ne treba ni novina bez kredibiliteta, a kamo li “naučni institut” bez kredibiliteta. Novinari, a pogotovo naučnici, imaju samo jedno oružje, to je njihova riječ, a koja nešto vrijedi jedino ako joj se može vjerovati.

Ko je Muhamed Borogovac

Dr Muhamed Borogovac rođen je 1951. godine u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Sarajevskom univerzitetu. Od 1987. Do 1993. godine radi kao profesor matematičke grupe predmeta na Univerzitetu u Tuzli Fakultetu elektrotehnike i mašinstva. Nakon srbijanske agresije na Hrvatsku, shvatajući da slijedi agresija na BiH, pristupio je

Patriotskoj ligi pri SDA, gdje je jedno vrijeme bio portparol za Tuzlu. Radio je i kao novinar u “Ratnoj tribini”, glasilu branitelja Zvornika. Od 1993. godine živi u SAD, u Bostonu, gdje od 1998. radi kao matematičar u bostonskoj osiguravajućoj kompaniji (actuary). Takođe volontira kao jedan od rukovodilaca Bosanskog kongresa USA.