Bogdanović: Bez opozicije nema izmjena izbornog zakonodavstva

Izmjene i dopune izbornog zakonodavstva moraju biti verifikovane u Skupštini dvotrećinskom većinom i bez povratak opozicije u parlament nema ni izmjena i dopuna izbornih zakona, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović, komentarišući ocjenu premijera Duška Markovića da je ODIHR najbolja adresa sa koje se može očekivati podrška i pomoć da se obezbijedi poziv za sastanak sa svim parlamentarnim političkim partijama na kome bi se razgovaralo o zajedničkom radu na usvajanju izbornih preporuka OEBS-a, kazao je da je to još jedan u nizu jeftinih i politički nezrelih trikova “crne kutije društveno-političkih zbivanja Crne Gore“.

“Navikli smo od Markovića i DPS družine da sve što rade, rade isključivo iz razloga da bi zadovoljili puku formu, bez jasne vizije i bez jasnog cilja koji se želi postići određenim predlogom”, rekao je Bogdanović agenciji MINA.

Kako je naveo, Marković poziva opoziciju da delegira svoje predstavnike u radnoj grupi, koja će se baviti implementacijom preporuka OEBS-a, naglašavajući da to ujedno ne znači i povratak opozicije u parlament.

“Bilo čiji rad na izmjenama i dopunama izbornog zakonodavstva mora biti verifikovan u Skupštini Crne Gore dvotrećinskom većinom. Ako je to činjenica sa kojom nema kompromisa, onda je potpuno jasno da bez povratka opozicije u Skupštinu nema ni izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva”, naglasio je Bogdanović.

On smatra da je ovo čist dokaz da je DPS dio problema, da je loptica u njihovom dvorištu i da se ovaj problem može riješiti isključivo prihvatanjem dobro poznatih uslova opozicije.

“Međutim, očigledno je da DPS nastavlja sa svojom politikom zamajavanja domaće i međunarodne javnosti, kako bi dobili na vremenu i kako bi još jednom pokušali da izigraju opozicione političke subjekte, jer se plaše i novih izbora, ali i uslova za njihovo održavanje. E, neće moći”, poručio je Bogdanović.

On je naglasio da se Demokrate ni za jotu neće pomjeriti od onoga što su saopštili i obećali građanima – bojkot sve do ostvarenja cilja, a to su novi parlamentarni izbori, novi izbori u opštini Nikšić i uslovi za iole fer i poštene izbore.