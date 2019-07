Bogdanović: Reforma u izbornoj godini nije moguća, hitno prihvatiti briselski plan

Reforma izbornog zakonodavstva nije moguća u izbornoj godini i to premijer-blefer dobro zna. I zato što to dobro zna, on reformu i najavljuje za izbornu godinu. Drugim riječima, premijer-blefer, otvoreno saopštava namjeru da se u minut do dvanaest reformiše izborno zakonodavstvo, tvrdi generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović.

Prema njegovim riječima očigledno, DPS, ponovo, želi, kao i u slučaju vlade izbornog povjerenja, da uđe u cajtnot i da u posljednjem trenutku predloži paket za poštene izbore.

“I iz te želje DPS-a je, zapravo, vidljivo da su im fer i pošteni izbori posljednja briga. Zato nema te ponude DPS-a koju opozicija treba da prihvati jer nije normalno da paket za poštene izbore predlaže onaj koji uporno krade na izborima. Umjesto toga, potrebno je da se hitno odbije Plan Brana Gvozdenovića i prihvati briselski plan koji je lider Demokrata prezentovao u Briselu”, naveo je Bogdanović u izjavi dostavljenoj medijima.

On je istakao da nema ni nikakve dogradnje izbornog zakonodavstva, ni djelimičnih, kozmetičkih promjena.

“Potrebna je sveobuhvatna izborna reforma, a nespremnost na takvu reformu vidimo kao ključ problema i kao razlog zbog kojeg nijesmo željeli da učestvujemo u radu Odbora za izborno zakonodavstvo. I da zaključim, Kongres DPS-a ne smije se čekati. Neophodno je da Skupština hitno donese novu odluku o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, u kojoj će se naći ono što je definisano briselskim planom”, zaključio je Bogdanović.