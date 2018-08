Bošković: Jadran je crnogorski

Školski brod Jadran ostaće u Crnoj Gori, poručio je ministar odbrane Predrag Bošković na svečanom prijemu povodom 85. rođendana čuvenog jedrenjaka.

“Imam čast i zadovoljstvo da vas u ime Ministarstva odbrane pozdravim i ugostim na ovom prelijepom brodu koji se prvi put sa ovim gradom saživio prije tačno 85 godina. Brod koji će, siguran sam, nadživjeti sve nas i koji će i sledećih 85 godina sa ovim gradom živjeti, dočekivati neke nove generacije, nove mornare, ali i nove turiste“, rekao je Bošković, prenosi Radio Tivat.

Ovaj brod je, dodaje on, u svojih 85 godina trajanja imao svoje svijetle i svoje manje svijetle trenutke.

“Svijetle trenutke kada je plovio svim onim morima, ali i manje svijetle trenutke u vremenima rata i razaranja kao što je to bilo od 1943. do 1946. godine. Siguran sam da ovo što danas predstavlja ovaj brod, predstavlja jednu od njegovih najsvetlijih trenutaka. Vlada Crne Gore od 2013. godine izdvojila je značajna sredstva da se ovaj brod ponovo uzdigne i ponovo zasvijetli u svom najljepšem ruhu. To je bio zalog za budućnost, da ovaj brod plovi i bude svima na usluzi u Crnoj Gori. Ono što je bila naša projekcija da ovaj brod otvorimo građanima i turistima sigurno je uspjela“, istakao je Bošković.

