Bošković o zaplijeni kokaina na brodu Jadran: Neću podnijeti ostavku

Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da nakon što je nedavno na školskom brodu Jadran zaplijenjeno oko 60 kilograma kokaina ne prihvata teze pojedinih medija i dijela opozicije da je ukaljana vojna profesija, te da ne namjerava da podnese ostavku.

“Kao čelnik resora odbrane izuzetno sam ponosan na rezultate rada naše obavještajno-bezbjednosne službe i vojne policije. Vojska Crne Gore spriječila je pokušaj zloupotrebe njene imovine od strane organizovanih kriminalnih grupa koje imaju međunarodne pipke. Zar se ostavka nudi u slučaju kada službe kojima se rukovodi daju maksimalne rezultate, prepoznate od strane državnog vrha, naših partnera i relevantnih institucija, ali, vjerujem, i od svakog dobronamjernog građanina Crne Gore”, rekao je Bošković.

Uostalom, kako smatra, građani će najbolje suditi o rezultatima te zajedničke akcije.

“Za nas je to bila dobro planirana i efikasno izvedena akcija koja je omogućila hvatanje na djelu kriminalaca koji su pokušali da koriste objekte VCG za kriminalne aktivnosti, čime se pokazalo da je Vojska Crne Gore snažan i pouzdan sistem. Ne prihvatamo teze pojedinih medija i dijela opozicije da je ukaljana vojna profesija. Čak naprotiv, pokazali smo da su VCG i MO sposobni da se izbore sa ovim teškim izazovima i da neće dozvoliti da neodgovorni pojedinci ukaljaju ugled velikog broja časnih i poštenih pripadnika Vojske Crne Gore”, poručio je ministar odbrane.

Bošković je ocijenio da je članstvo Crne Gore u NATO-u, u zajednici najrazvijenijih svjetskih demokratija, jasan pokazatelj zrelosti crnogorskog društva koje dijeli temeljne vrijednosti evroatlantske zajednice.

“Imajući u vidu aktuelna globalna, ali i regionalna bezbjednosna dešavanja, odluka o priključenju Sjevernoatlantskoj alijansi potvrda je da naša zemlja vodi odgovornu politiku, s obzirom da sistem kolektivne bezbjednosti predstavlja garant nacionalne bezbjednosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Crne Gore. Iskustvo protekle dvije godine pokazalo je da punopravno članstvo Crne Gore u NATO ima pozitivne implikacije na sve segmente društva i da su stvoreni preduslovi za dinamičan društveno-ekonomski razvoj zemlje”, rekao je on.

Bošković ističe da građani mogu da vide da je Crna Gora članstvom u NATO ojačala svoju spoljnopolitičku poziciju i dobila mogućnost da, ravnopravno sa ostalim saveznicama, učestvuje u kreiranju svjetske politike, ali prije svega osigurala svoju budućnost, odnosno bezbjednost.

“Takođe, jedan od konkretnih i vidljivih benefita članstva predstavlja mogućnost korišćenja savezničkih resursa za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore bez ikakve nadoknade, pa je, u tom cilju, 5. juna 2018. godine započeta Air Policing misija za Crnu Goru. Uspješan angažman crnogorskih vojnika u međunarodnim misijama i operacijama dokaz je da se predanim i istrajnim reformama od korisnika može postati izvoznik bezbjednosti, što je u krajnjem doprinijelo stvaranju kredibilnog imidža Crne Gore ne samo u očima međunarodne zajednice, već i u našoj domaćoj javnosti. Sve je to uticalo i na porast povjerenja naših građana u Vojsku Crne Gore, što je, s druge strane, rezultiralo velikim interesovanjem mladih za profesionalni angažman u redovima Vojske, kao i odziv za dobrovoljno služenje vojnog roka”, naglasio je Bošković.

Nakon zahtjeva upućenog iz Crne Gore, NATO je odobrio vrijednu donaciju 3D radar koji će biti instaliran na Bjelasici.

“Nabavka radara za nadzor vazdušnog prostora predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta Crne Gore. Do sada su razmatrane razne mogućnosti i načini njegove nabavke. Kao optimalno rješenje Ministarstvo odbrane je vidjelo kroz donaciju radara kroz NATO komitet za investicije. Upućen je zahtjev za ustupanje radara koji se trenutno razmatra u tom komitetu. Nakon očekivanog prihvatanja našeg zahtjeva, krenuće se u proces pripreme radara, transporta i instalacije radara na teritoriji Crne Gore. To je proces koji je veoma kompleksan i tra mjeseca do stavljanja radara u njegovu upotrebu. Na ovaj način, Crna Gora će obezbijediti da crnogorsko nebo bude sigurno i nadgledano. Riječ je o 3D radaru velikog dometa koji posjeduje dobre resurse. Za oko dva miliona eura dobićemo modernizaciju radara, njegov transport u Crnu Goru, instalaciju, podešavanje, testiranje, kao i obuku ljudstva. Veoma bitan segment predstavlja i to što ćemo u narednih 15 godina imati punu NATO podršku i precizno planiranje budžeta za održavanje radara”, pojasnio je on.

Bošković je istakao da je jedan od prioriteta Ministarstva odbrane po pitanju modernizacije i opremanja Vojske Crne Gore u narednom periodu je i nabavka 67 lakooklopnih vozila, opremljenih adekvatnim borbenim sredstvima i sistemima, za dvije deklarisane pješadijske čete.

“Procedura nabavke je u toku, razmatraju se sve dostavljene ponude. U obzir su uzete prvenstveno one ponude kompanija čija vozila naši vojnici koriste tokom aktivnosti u međunarodnim misijama i vježbama. Razmatraju se ponude i drugih renomiranih proprezentuju svoj asortiman i koja su se dokazala kao dobro rješenje u partnerskim armijama. Obzirom na to da se radi o vrlo kompleksnoj nabavci, kompletan proces ove nabavke radimo sa našim partnerima koji imaju značajno više iskustva sa ovakvim i sličnim nabavkama. Podsjetiću vas da u zadnjih 30-ak godina ovakva nabavka nije rađena ni u Crnoj Gori ni u bivšim državama”, dodao je on.

Na pitanje da li očekuje probleme u osposobljavanju poligona na Sinjajevini za potrebe Vojske i da li, u slučaju da se u slučaju da ova lokacija ne bude izabrana kao adekvatna za vojni poligon, razmišlja o nekoj drugoj Bošković je odgovorio da Vojska Crne Gore nema poligon za redovnu obuku svojih pripadnika, što je jedan od ključnih preduslova za njeno osposobljavanje.

“Zato je Ministarstvo odbrane prije nekoliko godina pokrenulo postupak za pronalaženje adekvatnog prostora u državnom vlasništvu, na kojem bi se primarno izvodila obuka jedinica do ranga čete. Lokacija koja odgovara potrebama i standardima VCG pronađena je na istočnoj strani planine Sinjajevine, na prostoru koji administrativno dijele opštine Mojkovac, Kolašin i Šavnik. Ovu lokaciju za istu namjenu koristila je i JNA. Riječ je o prostoru koji je dužine 18 kilometara i širine šest kilometara”, naveo je Bošković.

Pojasnio je da bi na ovom prostoru obuku većim dijelom izvodile jedinice kopnene vojske, što bi uključivalo pješadijsku obuku, obuku za planinsko ratovanje i obuku u izvođenju artiIjerijskih gađanja.

“Takođe, Vazduhoplovstvo bi na istom prostoru izvodilo obuku za traganje i spašavanje (“Search and Rescue””) u planinskim predjelima. Čini mi se da se pitanje vojno-strelišnog poligona na Sinjajevini instrumentalizuje u svrhu dnevne politike, a Vojska se pokušava predstaviti kao institucija koja ne vodi računa o javnom interesu. Nemamo alternativnu lokaciju. Upravo je ovaj prostor prepoznat kao jedini adekvatan u Crnoj Gori, pored ostalog i zato što je kompletno u državnom vlasništvu. Lokacija na pruža najbolje uslove za realizaciju vježbi i gađanja. a ne ugrožava ni u jednom segmentu taj prostor. Prisustvo vojske garantuje prosperitet toga područja, jer će se izgraditi putevi koji će služiti i lokalnom stanovništvu. Sve ostalo su političke priče”, smatra Bošković.