Bošković: U CG ne postoji antiruska histerija

Članstvo Crne Gore u NATO-u nema antiruski karakter, već je doprinos miru i stabilnosti u regionu i u interesu je crnogorskih građana, Zapadnog Balkana i Rusije, poručio je ministar odbrane, Predrag Bošković.

On je, upitan da prokomentariše saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova u kom se navodi da Moskva ostavlja sebi pravo da odgovori na “neprijateljsku politiku“ Podgorice zbog formalnog završetka procedure stupanja Crne Gore u NATO, ponovio da članstvo u Alijansi nije usmjereno protiv bilo koga, pa ni protiv Rusije.

“Svjedoci smo neblagonaklonosti stava Rusije po pitanju crnogorskog članstva u NATO. Primili smo to k znanju, sigurno mi nećemo dolivati ulje na vatru i reagovati na to saopštenje Rusije ili na način na koji oni to žele da predstave u svojoj javnosti”, rekao je Bošković na konferenciji za novinare sa slovačkim kolegom, Petrom Gajdošem.

Bošković je kazao da pretpostavlja da je saopštenje objavljeno više zbog dijela crnogorske javnosti koji ne gleda blagonaklono na članstvo Crne Gore u NATO.

“Siguran sam da je ono što se desilo formalno juče i čemu je Crna Gora opredijeljena poslednjih 11 godina, ono što je zapisano u crnogorskoj Deklaraciji o nezavisnosti od najboljeg interesa za svakog crnogorskog građanina. I onoga ko u ovom trenutku sa zadovoljstvom gleda na jučerašnji događaj, kao i onaj ne mali broj koji se protivi učlanjenju u NATO”, naveo je Bošković.

Siguran je, kako dodaje, da će vremenom i oni shvatiti koliko je bila ispravna odluka da Crna Gora krene putem evroatantskih integracija i da to pitanje više neće opterećivati domaću političku scenu.

“Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija, već naprotiv, ovo je u interesu i same Rusije, jer je mir na Zapadnom Balkanu u interesu Rusije, tako da se nadam da će administracija u Kremlju to shvatiti i da će odnosi krenuti uzlaznom putanjom, pošto su trenutno na najnižem mogućem nivou”, naveo je Bošković.

Upitan da li je Crna Gora spremna da odgovori na “anticrnogorsku histeriju” u Rusiji, Bošković je odgovorio potvrdno.

“Crna Gora je spremna da odgovori na sve izazove, kao što je odgovorila i prošle godine na najbrutalniji izazov koji se desio tokom izborne kampanje i na sam izborni dan. Crna Gora je spremna, i to je pokazala prema svojim partnerima, da se jednako posveti u i svim onim vrijednostima koji personifikuju Sjevernoatlantski savez, koji je najmoćnija politička i vojna organizacija u svijetu”, kazao je Bošković.

On je poručio da Crna Gora neće niti je bilo kojim aktom izazivala bilo kakvu antirusku histeriju.

Prema njegovim riječima, činjenica je da su odnosu između Rusije i Crne Gore na najnižem mogućem nivou od 1948. godine. “Ne smatramo sebe krivima za to”.

Bošković je naglasio da je članstvo Crne Gore u NATO od najvećeg interesa za njene građane, susjede, širi region, “a ubijeđen sam da je i najbolji interes i Rusije”.

“Pretpostavljam da je interes Rusije mir i bezbjednost u svijetu. Takođe, pretpostavljam da je interes Rusije mir i bezbjednost na Zapadnom Balkanu, a crnogorsko članstvo u NATO je doprinos miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu”, naveo je Bošković.

On je poručio da je siguran da je članstvo Crne Gore u NATO od najboljeg interesa i za samu Rusiju “i da će oni to shvatiti i doći k sebi i nastaviti da razvijaju najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom”.

“Jer ako te odnose već imaju sa mnogim postojećim članicama NATO-a, ne vidim zašto to ne bi imali i sa Crnom Gorom. Čime je to Crna Gora ugrozila bilo koji ruski interes želeći da postane dio važne porodice 29 najrazvijenijih zemlja, a pogotovo doprinoseći miru i stabilnosti, ne samo u regionu i Zapadnom Balkanu, već i globalno”, rekao je Bošković.

On je rekao da su bilateralni odnosi Crne Gore i Slovačke na najvišem mogućem nivou.

“Konstatovali smo da odnosi u domenu odbrane mogu biti još bolji. To je ono što ćemo razvijati u narednom periodu i siguran sam da dvije vojske mogu jedna drugoj da prenose iskustva iz različitih domena”, naveo ne Bošković.

On je kazao da je zajednički konstatovano da crnogorsko članstvo u NATO, kao ni slovačko 2004. godine, nije bilo upereno protiv bilo koga, već naprotiv, bilo je usmjeereno kao integracija zarad bezbjednosti i stabilnosti regiona.

“Put evroatlantskih integracija je ključ mira i stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana i spremni smo da svim susjedima, koji nijesu članice Alijanse, prenesemo sva naša iskustva, koja su bila od ključne važnosti da Crna Gora zavrijedi pozivnicu i da u kratkom roku, od godine, svih 28 članica ratifikuje naš protokol i da postanemo članica Saveza”, dodao je Bošković.

Gajdoš je kazao da je priključenje Crne Gore Alijansi odluka nezavisne, suverene, slobodne države.

“Ja sam zato da se sa Rusijom vodi dijalog sa uzdignutim čelom i glavom, iza pozicije sile”, naveo je Gajdoš.

On je kazao da je dan učlanjenja Crne Gore u NATO istorijski i da vrijedi da u istoriju države bude upisan velikim slovima.

“To je uspjeh ne samo oružanih snaga nego cijele republike i svih njenih građana”, dodao je Gajdoš.

Poručio je da je članstvo Crne Gore u NATO prvi korak, a drugi će biti veliko ispunjavanje zadataka u korist bezbjednosti i mira u svijetu.