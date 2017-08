Božović: Nije dobro da se među kandidatima nađu frustrirani političari

Za Crnu Goru bi bilo dobro kada bi se među kandidatima za predsjednika države pojavile ličnosti sa sopstvenim identitetom, persone modernog razmišljanja, a ne arheološka iskopina okrenuta prošlosti. To je mišljenje profesora političke kulture Ratka Božovića, koji smatra da ličnost koja pretenduje da vodi državu mora biti savremen čovjek, zdravog i odgovornog rezonovanja. Neko ko živi u sadašnjosti, a okrenut je budućnosti i onome što treba mijenjati.

“Nije dobro kada se među nosiocima političkih funkcija nađu ličnosti koje komplekse, frustraciju, intimni ili individualni problem, nadomješćuju političkom aktivnošću”, kaže Božović u razgovoru za Dnevne novine.

On, takođe, smatra da građani moraju imati sve informacije o ljudima koje biraju, kako bi mogli da izaberu najbolje.

“Dakle, da znaju ko su bili, šta su sada i šta od njih mogu očekivati u budućnosti, zapravo što su njihovi politički i kreativni kapaciteti.To je vrlo važno, kako za lokalne, tako i za predsjedničke izbore”, kaže Božović.

Dodaje i da je za političku scenu Crne Gore ključno pojavljivanje novih ličnosti koje bi unijele tzv. politički dinamizam.

“U principu je dobro da se pojave novi ljudi, da se vidi taj politički dinamizam, da se unese svježina u političkim vrijednostima. Nije dobro da se među njima nađu karijeristi, ljudi koji ne mogu biti ništa drugo do političari. Dakle, dobro bi bilo da se pojave ljudi koji imaju ljudsku složenost i vrijednost kao ličnost. Ja na tome naročito insistiram. A to znači da to budu ljudi od političke kreativnosti, posebno ljudi sa velikom odgovornošću za ono što čine i što će činiti”, ističe profesor Božović.

Jako je bitno, kaže, stvoriti u našoj zemlji atmosferu u kojoj građani mogu slobodno da biraju – po svom opredjeljenju i saznanjima o kandidatima.

“Jer će jedino ako budu imali potpune informacije, izabrati one koji imaju najveće potencijale da spoje u sebi znanje i politički rezon, moralnu kulturu i odgovornost za građane i državu. Takvi profili mijenjaju sredinu. Ne smije da bude prisutna uska partijska logika, već otvorenost prema građanima, biračima. To su važne stvari koje vidim u predstojećim lokalnim i predsjedničkim izborima u Crnoj Gori”, rekao je on.

Govoreći o dvije “vrste” opozicije u Crnoj Gori, građanskoj i nacionalističkoj, Božović kaže da je kao čovjek iz kulture, uvijek bliži građanskoj opciji.

“Veoma podržavam građansku orijentaciju i evropski smjer. Plašim se ekstremnih nacionalističkih stranaka jer one su vrlo sporne. Nacionalizam uvijek može skliznuti ka ksenofobiji, mržnji, netoleranciji. To je posebno opasno na našim prostorima”, smatra Božović.

Dodaje da u Crnoj Gori, ali i na Balkanu generalno, postoji problem i u domenu političke kulture.

“Previše je strasti, a nedovoljno razumijevanja drugog, različitog, što je veliki problem svih zemalja koje su u zaostatku u odnosu na razvijeni svijet. Naše nasljeđe je vezano za rat i sankcije. Na Balkanu se desio politički i društveni zemljotres. Jedna je zemlja urušena, a nove države koje su nastale na tom prostoru još nijesu dovoljno učvrstile svoje temelje”, zaključuje Božović.

Đukanović političar od formata

Komentarišući potencijalnu kandidaturu lidera DPS Mila Đukanovića za predsjednika države, Božović kaže da bivšeg premijera vidi kao značajan format za ono što je država Crna Gora – za ono što je sada i što može biti.

“On je za mene političar od formata, markantna ličnost na političkom polju Crne Gore”, ocjenjuje Božović.

Spoljašnji i unutrašnji problemi

Kad je u pitanju uplitanje stranih sila u unutrašnja pitanja Crne Gore, Božović kaže da to nije nova pojava. Igre velikih i malih su, kaže, oduvijek prisutne na našem balkanskom tlu.

“Igre veliki sila, njihove aspiracije, djeluju kao cunami. Ipak, nije dobro da tuđa volja određuje sudbinu države, ma koliko na bila mala i ma koliko bila na periferiji istorije. No, da li je moguće izbjeći takav uticaj, vrlo je upitno, jer imate ljude iznutra koji su za podjele te vrste. Čim unutra imate uporište za uticaje spolja, to nije više spoljašnji, nego unutrašnji problem”, zaključio je Božović.