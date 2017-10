Brajović i Marković da iniciraju obnovu dijaloga vlasti i opozicije

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kazao je da bi predsjednici parlamenta i Vlade, Ivan Brajović i Duško Marković, trebalo da iniciraju obnavljanje dijaloga između vlasti i opozicije.

“Mislim da ona treba da se dogodi unutar Skupštine. I da institucije sistema treba da funkcionišu sa adresa koje treba tu vrstu dijaloga da ponude. Vi znate da je ono što je aktuelnost Crne Gore zbivanje u Skupštini, da postoji bojkot parlamenta i ja mislim da unutar tog bojkota treba raditi dijalog inicijativom koja, prije svega, treba da se ima od predsjednika parlamenta i Vlade . I jedan i drugi su mnogo puta iskazali raspoloženje da se taj dijalog otpočne “, kazao je Vujanović nakon svečane sjednice Skupštine Herceg Novog.

On je rekao da bi bio interes svih da se dogodi dijalog, a da parlament funkcioniše “u punoći svog kapaciteta i nadležnosti”.

“Mislim da bi trebalo zbog jednog ukupnog imidža parlamenta da se dogodi dijalog i da parlament radi u punom sastavu. Da se nađe model koji će motivisati da se u cjelini opozicija nađe u parlamentu. Oni su sada selektivno i to više ne vidim kao bojkot, koji ima svoju punoću i svoju širinu”, rekao je Vujanović.

Predsjednik je ponovio stav da bojkot nije dobar model, te da on ne donosi korist.

“I da ni na ovim prostorima inače nije ostvario efekat koji se očekivao. Tako da i ovom prilikom pozivam da se ostvari dijalog unutar parlamenta. Od mene se ne vidi očekivanje da se uključim i raduje me da se razumije da to treba da se radi unutar parlamenta. Vidjećemo kako će to politički da ide”, poručio je Vujanović.

Vujanović je ovom prilikom čestitao građanima i čelnim ljudima Herceg Novog Dan Opštine, navodeći da su šanse za razvoj tog grada velike.

“Želim da iskažem zadovoljstvo zbog ovog što je predsjednik Opštine rekao da je iza nas sjajna turistička sezona u Herceg Novom, i da je u svim parametrima pokazala bolji rezultat. Mislim da će, kroz ono što se radi u oblasti turizma, naredna biti bolja” rekao je Vujanović na svečanoj sjednici Skupštine Opštine.

Kako je saopšteno iz Vujanovićevog kabineta, on je kazao da želi da se vrlo ambiciozni planovi Opštine realizuju, na dobro svih građana Herceg Novog.

