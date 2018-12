Brajović: Poslanicima se mora obezbijediti puna zaštita, ali ne smiju biti neodgovorni

Nakon današnje sjednice Kolegijuma predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da je jasno razmišljanje svih da se svakom poslaniku mora obezbijediti puna zaštita u izražavanju stavova i sloboda njegovog političkog djelovanja, ali da to ne smije značiti neodgovornost poslanika da mogu da se grubo, paušalno i bez činjenica odnose prema drugim pojedincima i institucijama.

“Svakom poslaniku se shodno zakonu mora obezbijediti puna zaštita u izražavanju stavova, da se omogući sloboda njegovog političkog delovanja. S druge strane to nikako ne smije značiti neodgovornost ljudi koji imaju poslanički mandat, da mogu da do kraja grubo, paušalno, bez činjenica se odnose prema drugim pojedincima i institucijama. Znači svi to treba zajednički da podijelimo”, poručio je Brajović.

Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović kazao je da su jasno saopštili Ivanu Brajoviću da DF neće učestvovati u radu Skupštine, osim tačaka u kojima imaju interes da se bore za vladavinu prava. On je rekao da je današnji Kolegijuma predsjednika Skupštine okončan bez zaključaka, ali da su predstavnici svih poslaničkih klubova saglasili na sastanku da policija ne može da uđe u zgradu parlamenta i uhapsi Milana Kneževića, jer bi to bilo ponižavanje zakonodavnog doma.

Bulatović je kazao da će pristalice i dalje protestovati dok se kriza oko hapšenja Nebojše Medojevića i naloga za hapšenje Milana Kneževića ne riješi. Traže da se hitno sazove sjednica Skupštine koja će donijeti odlučujući akt po ovom pitanju.

Ovu krizu, kako je kazao, može da riješi Vrhovno državno tužilaštvo u skladu sa svojim nadležnostima.

“Tim advokata je predao ustavnu žalbu. Stav svih na Kolegijumu je da policija ne može ući u Skupstinu jer bi to ponizilo ovaj dom”, rekao je Bulatović nakon Kolegijuma Skupštine.

On je pozvao pristalice DF-a da dođu na protest koji je za 18 časova zakazan ispred parlamenta. Okupljanja će nastaviti, kaže, dok se ne riješi slučaj hapšenja Nebojše Medojevića i najava hapšenja Milana Kneževića.

“Advokati DF-a su predali žalbu Ustavnom sudu, koji može odmah da izda privremenu mjeru i donese odluku”, rekao je Bulatović novinarima nakon Kolegijuma.

Apelacioni sud je juče odbio žalbe Medojevića i Kneževića i potvrdio rješenje Višeg suda o njihovom zatvoru od dva mjeseca zbog odbijanja svjedočenja.